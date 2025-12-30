Assemblea a Cosenza per celebrare il decennale del Comitato di Quartiere Via Panebianco e per l’elezione del nuovo direttivo, nel segno della partecipazione civica e della cura del territorio

Si è svolta presso una sala della Parrocchia di Sant’Aniello l’assemblea del Comitato di Quartiere Via Panebianco, un appuntamento particolarmente significativo che ha coinciso con la celebrazione dei dieci anni di attività del Comitato.

Un traguardo importante, che conferma il forte radicamento del Comitato nel tessuto cittadino e il ruolo svolto nel tempo come punto di riferimento per i residenti del quartiere, attraverso un impegno costante orientato alla partecipazione, alla tutela degli spazi comuni e al dialogo con le istituzioni.

Nel corso dell’assemblea si è proceduto anche al rinnovo delle cariche sociali. A guidare il Comitato per il nuovo mandato sarà Loredana Pellegrini, eletta presidente. Ricopriranno il ruolo di vicepresidenti Carmine Enzo Paolo e Claudio Morelli, mentre Alessandro Grandinetti è stato nominato portavoce. La segreteria è affidata a Davide Bruno, con Fabio Bozzo nel ruolo di tesoriere.

Fanno parte del Consiglio direttivo Angela Carbone, Pietro Paolo Caré, Francesco Capocasale, Alessandro Granata, Francesco Ciliberti, Maria Garofalo, Rolando Gallo, Anthony Pasquale Carnevale, Andrea Nigrelli e Attilio Longo, insieme ad altri residenti del quartiere che partecipano attivamente alla vita del Comitato.

Attivo da un decennio, il Comitato di Quartiere Via Panebianco opera con l’obiettivo di promuovere iniziative di interesse generale a livello locale, contribuendo alla cura e valorizzazione dei beni urbani comuni. Tra le attività portate avanti figurano progetti di riqualificazione urbana, l’organizzazione di giornate ecologiche, il supporto alle attività commerciali di prossimità e campagne di sensibilizzazione e divulgazione nelle scuole.

Con il rinnovo degli organi direttivi, il Comitato ribadisce la volontà di proseguire nel segno della partecipazione attiva dei cittadini, puntando a uno sviluppo del quartiere sostenibile, condiviso e attento ai bisogni della comunità.