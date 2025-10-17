L’amministrazione comunale di Scalea, tramite il consigliere comunale con delega allo spettacolo Gerardo de Chiara, annuncia la programmazione di un evento unico che farà viaggiare cittadini e visitatori nel tempo. Domani, sabato 18 ottobre, a partire dalle 19.00 in piazza Caloprese, prenderà vita “L’arrivo dei Dinosauri”, un’esperienza emozionante nel mondo preistorico ispirata al programma televisivo Tu si que vales di Canale 5.



I partecipanti potranno osservare e fotografare riproduzioni realistiche di dinosauri e vivere un percorso educativo e immersivo, pensato per grandi e piccini. La serata sarà arricchita dallo spettacolo dei Magic Brothers, che, con magia e illusionismo, intratterranno tutta la famiglia, rendendo l’evento un’occasione di divertimento e meraviglia. L’ingresso è libero e aperto a tutti: un’opportunità da non perdere per scoprire Scalea tra storia, magia e curiosità.