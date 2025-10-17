Riproduzioni realistiche dei grandi rettili preistorici saranno installate in piazza Caloprese, in programma anche uno spettacolo illusionistico dei Magic Brothers
L’amministrazione comunale di Scalea, tramite il consigliere comunale con delega allo spettacolo Gerardo de Chiara, annuncia la programmazione di un evento unico che farà viaggiare cittadini e visitatori nel tempo. Domani, sabato 18 ottobre, a partire dalle 19.00 in piazza Caloprese, prenderà vita “L’arrivo dei Dinosauri”, un’esperienza emozionante nel mondo preistorico ispirata al programma televisivo Tu si que vales di Canale 5.
I partecipanti potranno osservare e fotografare riproduzioni realistiche di dinosauri e vivere un percorso educativo e immersivo, pensato per grandi e piccini. La serata sarà arricchita dallo spettacolo dei Magic Brothers, che, con magia e illusionismo, intratterranno tutta la famiglia, rendendo l’evento un’occasione di divertimento e meraviglia. L’ingresso è libero e aperto a tutti: un’opportunità da non perdere per scoprire Scalea tra storia, magia e curiosità.