Ugo Bianco è un sociologo che ricopre il ruolo di presidente del Dipartimento Calabria dell’Associazione Nazionale Sociologi (ANS). Da anni si dedica attivamente a questioni di disagio sociale, politiche pubbliche e protezione dei minori. Alla guida del Dipartimento Calabria dell’ANS, coordina un comitato che si occupa di promuovere la professione di sociologo e di mantenere un dialogo continuo con le istituzioni e il settore non profit.

Il presidente del Dipartimento Calabria dell'Associazione nazionale sociologi Ugo Bianco avverte: «Il bullo non agisce mai da solo, cerca sempre consenso e approvazione pubblica»

Tra le iniziative più rilevanti che Bianco ha sostenuto ci sono convegni e incontri pubblici focalizzati su povertà, esclusione sociale e welfare locale. Recentemente, è stato promotore di un convegno sul bullismo e sul cyberbullismo: «Siamo molto preoccupati per questo fenomeno, poiché recentemente in tutta Italia si sono verificati diversi episodi di bullismo. Ci ha particolarmente colpito il caso di un ragazzo della provincia di Latina che, il giorno prima di tornare a scuola, ha deciso di togliersi la vita.

Da una prospettiva sociologica, il bullismo emerge in contesti sociali complessi, in cui i ragazzi cercano visibilità e soddisfazione dei loro bisogni. Ricordiamo che il bullo non agisce mai da solo; cerca sempre consenso e approvazione pubblica».