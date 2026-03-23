Un ponte di collegamento tra le realtà locali e la dimensione internazionale, nella quale cresce l’interesse a scoprire gli autentici scrigni di storia millenaria, tradizione e sapori mediterranei. Discover Italy Foundation, nel solco della concretezza operativa che si è voluta dare da subito, presenterà a Milano il proprio magazine, “Destination Calabria”, che segna l’inizio di una serie di produzioni editoriali volte alla promozione anche di quel ‘particulare’ calabrese che, nonostante la sua innata bellezza, sovente fatica ad assurgere alla meritata dimensione della valorizzazione e dello scambio culturale con i Nord d’Europa e del mondo e la Calabria.

La conferenza stampa di presentazione, cui parteciperanno varie autorità dello scenario istituzionale lombardo e calabrese, insieme a personalità del mondo della imprenditoria e della cultura, è programmata per mercoledì 25 marzo alle ore 17.30, presso la sala del Gonfalone all’interno del prestigioso grattacielo Pirelli di Milano.

«Parte dalla capitale morale d’Italia - dichiara Roberto Gallo, presidente di Discover Italy Foundation- un’avventura dall’ambizione sostenibile, calibrata sulle competenze riunite nel sodalizio che mi onoro di presiedere: creare i presupposti per offrire una vetrina internazionale alla nostra ricchezza più grande, le piccole realtà dal cuore grande, capaci con il loro bagaglio storico culturale di narrare davvero una Calabria e, più in generale un Sud, meritevole di essere svelato, scoperto appunto. Da qui “Destination Calabria”, ma anche tutto ciò che ne deriverà in termini di sane ricadute sul fronte del marketing territoriale».