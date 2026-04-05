Colombe e uova di cioccolato artigianali sono le regine incontrastate dei laboratori di pasticceria in occasione delle festività pasquali. Vi sveliamo i segreti di alcuni chef della Locride

Nelle pasticcerie calabresi la Pasqua arriva molto prima del calendario. Arriva quando nei laboratori iniziano a profumare gli impasti, quando si candiscono gli agrumi e quando il cioccolato prende forma negli stampi delle uova artigianali. È qui, tra lavorazioni lente e ricette tramandate, che la tradizione pasquale continua a rinnovarsi, senza perdere il legame con il territorio.

Accanto alle preparazioni storiche, ogni anno cresce la ricerca di nuovi gusti e nuove combinazioni. L’uovo di Pasqua resta uno dei prodotti più richiesti, ma oggi la versione artigianale si declina in numerose varianti: dal pistacchio alla nocciola, dal caramello salato alle combinazioni con arachidi, mandorle e creme aromatizzate. La tendenza degli ultimi anni è quella di utilizzare materie prime di alta qualità e lavorazioni sempre più personalizzate, con uova decorate a mano e gusti studiati per un pubblico sempre più attento e curioso.

Se l’uovo di cioccolato rappresenta il simbolo più commerciale della Pasqua, la colomba resta invece il lievitato per eccellenza. Anche qui la tradizione si affianca alla sperimentazione: accanto alla colomba classica con canditi e glassa alle mandorle, si trovano versioni al cioccolato, ai frutti di bosco, al pistacchio e agli agrumi. Sempre più pasticcerie scelgono di valorizzare i prodotti del territorio, utilizzando arance, limoni e mandarini calabresi, miele locale e aromi naturali come il bergamotto o il gelsomino, che conferiscono ai lievitati profumi particolari e riconoscibili.

Ma se si parla di vera tradizione pasquale calabrese, non si può non citare la guta, conosciuta in molte zone della regione anche come sguta o cuzzùpa. È forse il dolce più identitario della Pasqua calabrese, preparato con ingredienti semplici e legato a significati simbolici e familiari. Farina, zucchero, uova, olio extravergine d’oliva e lievito madre sono la base di un impasto che viene poi aromatizzato con scorze di arancia, limone o mandarino. La lunga lievitazione naturale rende il dolce particolarmente digeribile e ne permette una conservazione più lunga, caratteristica che in passato era fondamentale quando i dolci venivano preparati in anticipo rispetto alle festività.

Ancora oggi, in molte famiglie calabresi, la preparazione delle cuzzùpe resta un momento di condivisione e di trasmissione delle tradizioni, mentre nelle pasticcerie artigianali questi dolci continuano a essere molto richiesti già dalle settimane precedenti alla Pasqua.

Tra innovazione e tradizione, la pasticceria pasquale calabrese continua dunque a raccontare un territorio ricco di profumi, agrumi, lievitazioni lente e ricette tramandate, dove anche i dolci diventano parte della cultura e dell’identità locale.