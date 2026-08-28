Individuata una significativa riduzione della portata tra la sorgente e il partitore “Muso di Bove”. Tecnici comunali e impresa incaricata al lavoro per individuare eventuali perdite. Rientrata nei parametri la qualità dell’acqua delle fontane pubbliche

Proseguono senza sosta le attività di controllo sulla rete idrica al servizio del territorio di Donnici, dove nelle ultime settimane sono state riscontrate anomalie nell’approvvigionamento. Le verifiche condotte hanno permesso di individuare una significativa riduzione della portata nel tratto di rete compreso tra la sorgente e il partitore “Muso di Bove”, nel territorio di Aprigliano.

La criticità individuata ha avuto ripercussioni sulla regolare alimentazione della rete e ha reso necessario un ulteriore approfondimento tecnico. Sul posto sono presenti anche oggi i tecnici comunali e l’impresa incaricata, impegnati nelle attività di verifica e nella ricerca delle possibili cause della riduzione di portata.

L’Amministrazione comunale mantiene alta l’attenzione sulla situazione e nei prossimi giorni proseguirà con sopralluoghi e controlli lungo l’intero sistema di adduzione, dalla sorgente fino ai serbatoi. L’obiettivo è individuare con precisione eventuali perdite o altre criticità e ripristinare la piena regolarità del servizio idrico nelle zone alimentate dallo Zumpo.

In attesa della conclusione degli accertamenti e della completa normalizzazione della situazione, non si esclude la necessità di procedere ancora con l’interruzione quotidiana dell’erogazione dell’acqua a partire dalle ore 17. La misura, qualora si rendesse necessaria, avrebbe lo scopo di evitare lo svuotamento totale dei serbatoi e consentire di preservare le riserve disponibili. L’Amministrazione comunale assicura che seguiranno ulteriori aggiornamenti qualora dalle verifiche emergano nuovi elementi utili a chiarire l’origine della criticità.

Fontane pubbliche, revocato il divieto di utilizzo potabile

Parallelamente alle attività sulla rete di adduzione, continuano i controlli del Settore Manutenzione Ordinaria Reti sulla qualità dell’acqua delle fontane pubbliche.

Dopo la corretta calibrazione del dosaggio del cloro e gli interventi di regolazione del processo di disinfezione, i valori di non conformità rilevati nei giorni scorsi sono rientrati nei parametri di normalità.

Alla luce dei risultati delle analisi, che hanno evidenziato la conformità dei parametri ai requisiti previsti dalla normativa per l’acqua destinata al consumo umano, il sindaco Franz Caruso ha quindi provveduto a revocare l’ordinanza che vietava l’utilizzo potabile dell’acqua delle fontane pubbliche della Villa Vecchia, di Via Campagna e di Piazza Piccola.

Con la revoca dell’ordinanza viene dunque nuovamente autorizzato l’uso potabile dell’acqua erogata dalle fontane interessate.

Restano invece in corso le verifiche sulla rete idrica di Donnici, con tecnici e operatori impegnati a individuare e risolvere le criticità che stanno condizionando la regolare distribuzione dell’acqua nelle zone alimentate dallo Zumpo.