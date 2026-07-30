Rafforzare i controlli sulle spiagge e contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale e della vendita di merce contraffatta durante la stagione estiva. È questo l'obiettivo del protocollo d'intesa "Spiagge Sicure – Estate 2026", sottoscritto questa mattina in Prefettura a Cosenza.

L'accordo è stato firmato dal prefetto Rosa Maria Padovano e dai sindaci di Mandatoriccio, Cataldo Iozzi, e di Sangineto, Michele Guardia, nell'ambito dell'iniziativa promossa dal Ministero dell'Interno per sostenere le attività di prevenzione e controllo nei comuni costieri.

L'intervento sarà finanziato attraverso il Fondo per la sicurezza urbana, una quota del quale è destinata ai comuni litoranei per il potenziamento delle attività di vigilanza e contrasto ai fenomeni di illegalità che si intensificano durante il periodo estivo.

La selezione dei Comuni beneficiari è avvenuta sulla base dei dati Istat relativi alle presenze negli esercizi ricettivi, criterio utilizzato per individuare i territori caratterizzati da una maggiore affluenza turistica.

L'iniziativa, evidenzia la Prefettura, nasce dalla necessità di rafforzare la collaborazione tra istituzioni statali ed enti locali, nella convinzione che il governo del territorio richieda un'azione coordinata tra tutti i soggetti chiamati a garantire sicurezza e legalità.

Il protocollo disciplina gli impegni assunti dalle amministrazioni comunali nell'attuazione delle misure previste, con l'obiettivo di rendere più efficace il presidio del territorio e tutelare cittadini, turisti e operatori economici durante la stagione balneare.