La signora Anna Adamowicz ha contattato la redazione di Cosenza Channel, per segnalare una situazione di degrado che, a suo dire, è presente sul lungomare di Falconara. Di seguito, il testo della lettera-denuncia:

«Chiedo il vostro aiuto e il vostro intervento. Ho già scritto diverse email all'ufficio di Falconara, ma mi stanno completamente ignorando. A Torremezzo non c'è un solo cestino sulla spiaggia; sono stati tutti vandalizzati. L'estate si avvicina e la spiaggia è sommersa dai rifiuti. Questo posto mi sta molto a cuore e non posso sopportare che le autorità lo ignorino. Vi prego, aiutatemi!

Esistono fondi e sussidi per questo, ma l'ufficio di Falconara tratta Torremezzo in modo pessimo. Non si fa nulla né per i residenti né per i turisti. È vergognoso. Queste foto mostrano la vera Calabria e i suoi funzionari incompetenti, che non si curano minimamente dei bisogni dei residenti e delle comunità locali. La vostra indifferenza è scandalosa. Falconara, una splendida cittadina di mare con un enorme potenziale, è una vera miniera d'oro.

Da sette mesi inoltre chiedo che venga effettuata la raccolta dei rifiuti nel mio quartiere. Ogni volta mi viene risposto che ci vorrà una settimana! Altri residenti portano la spazzatura al Parco Torriccelle.

Recentemente è scoppiato un incendio nel parco, che ho segnalato alle autorità, mostrando foto di qualcuno che spegneva un cumulo di rifiuti in fiamme. Finora nessuno ha fatto nulla».