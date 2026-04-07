Sono aperte le candidature per partecipare come standisti a Fuscaldo, il Festival delle Alici del Tirreno Cosentino, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate calabrese, in programma dal 30 luglio al 2 agosto a Fuscaldo Marina. L’iniziativa è rivolta ad artigiani, produttori, operatori del food e dell’enogastronomia e realtà creative interessate a entrare nel programma della manifestazione.

L’invito lanciato dagli organizzatori è chiaro: «Porta il tuo stand al Festival». Un appello pensato per coinvolgere chi vuole prendere parte a un evento che, negli anni, ha allargato il proprio raggio d’azione fino a diventare una manifestazione di respiro internazionale, capace di richiamare visitatori, turisti e operatori del settore provenienti dall’Italia e dall’estero.

Al centro del Festival c’è la valorizzazione dell’alice del Tirreno cosentino, simbolo identitario del territorio e della tradizione marinara locale. Attorno a questo prodotto si sviluppa una proposta che unisce gastronomia, cultura, spettacolo, musica e intrattenimento, trasformando il lungomare di Fuscaldo Marina in un grande palcoscenico sul mare.

Il sindaco Giacomo Middea ha sottolineato il significato della manifestazione per il territorio: «Il Festival celebra uno dei simboli identitari del territorio, l’alice del Tirreno cosentino, valorizzando la tradizione marinara locale e promuovendo al contempo innovazione, cultura e sostenibilità. Un’esperienza che unisce gusto, spettacolo, musica e intrattenimento, trasformando Fuscaldo Marina in un vivace palcoscenico sul mare».

Per partecipare è necessario presentare la domanda entro il 20 giugno. Gli interessati potranno inviare la candidatura via email all’indirizzo ufficiocentrale@comune.fuscaldo.cs.it oppure consegnarla direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Fuscaldo, in Via D. Sansoni n. 21, nel centro storico.