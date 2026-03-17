La Fiera di San Giuseppe proseguirà fino a sabato 21 marzo. L’ufficialità è arrivata nella mattinata di oggi dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Rosa Maria Padovano, che ha accolto la richiesta avanzata dal sindaco Franz Caruso.

Una decisione attesa, maturata all’indomani dell’ondata di maltempo che ha colpito la città e l’area fieristica, e sostenuta anche dagli espositori e dall’Associazione Nazionale Ambulanti UGL, che avevano chiesto un prolungamento straordinario per recuperare le giornate compromesse.

«La proroga rappresenta un segnale concreto di attenzione verso chi lavora con sacrificio e dignità», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come si sia trattato dell’unica richiesta avanzata dagli operatori. Caruso ha inoltre ringraziato il prefetto per la sensibilità istituzionale, insieme al questore Antonio Borrelli, al comandante provinciale dei carabinieri Andrea Mommo e al comandante della Guardia di Finanza Giuseppe Dell’Anna per il contributo alla decisione.

Il sindaco ha evidenziato anche la risposta degli espositori, che già dalle prime ore successive al maltempo hanno ripristinato gli stand e restituito alla Fiera condizioni di piena operatività. «Hanno dimostrato responsabilità, senso civico e volontà di ripartire», ha aggiunto.

L’amministrazione rivendica il lavoro svolto nelle ore più difficili, parlando di una gestione condivisa dell’emergenza e di un impegno coordinato tra istituzioni per fronteggiare gli effetti del ciclone che ha investito il territorio.

La Fiera, uno degli appuntamenti più identitari per la città, prosegue dunque con qualche giorno in più, nel tentativo di recuperare il tempo perso e sostenere un comparto che rappresenta un pezzo rilevante dell’economia locale.

«Ora andiamo avanti con coraggio e determinazione», conclude Caruso, ringraziando anche la macchina comunale, la Protezione Civile, la Polizia Municipale e tutti gli operatori coinvolti nelle attività di supporto.