Martedì 19 maggio la conferenza stampa di presentazione. Il debutto in prima assoluta è previsto il 23 e 24 maggio a Cosenza

Il Teatro Alfonso Rendano di Cosenza si prepara ad accogliere la presentazione ufficiale di “Fortunata di Dio”, la grande opera teatrale dedicata alla figura di Natuzza Evolo, mistica di Paravati proclamata Serva di Dio. La conferenza stampa è in programma martedì 19 maggio, alle 11.30, proprio nel teatro di tradizione cosentino.

Lo spettacolo debutterà in prima assoluta il 23 e 24 maggio al Rendano, portando in scena una vicenda umana e spirituale che continua ancora oggi a richiamare fedeli, pellegrini e devoti da ogni parte.

“Fortunata di Dio” racconta Natuzza Evolo

Prodotta da Show Net, l’opera è firmata da Ruggero Pegna e Andrea Ortis ed è patrocinata dal Comune di Cosenza. Il progetto nasce dal desiderio di raccontare, attraverso il linguaggio del teatro, la vita, la fede e il messaggio di Natuzza Evolo.

Non soltanto una narrazione sui fenomeni mistici attribuiti alla donna di Paravati, ma soprattutto un viaggio dentro il suo messaggio di accoglienza, sofferenza condivisa, fede e speranza. Un racconto teatrale che punta a restituire al pubblico la profondità di una figura capace di segnare la spiritualità popolare calabrese e non solo.

Alla conferenza stampa parteciperanno il sindaco Franz Caruso, la consigliera delegata alla Cultura Antonietta Cozza, il produttore e autore Ruggero Pegna, il coautore e regista Andrea Ortis e il cast dello spettacolo.

Annalisa Insardà nel ruolo della mistica di Paravati

A interpretare Natuzza Evolo sarà Annalisa Insardà, chiamata a dare corpo e voce a una figura complessa, amata e profondamente radicata nella memoria spirituale della Calabria.

Le musiche originali sono firmate dal maestro Francesco Perri. L’opera unirà narrazione storica, scene di forte intensità emotiva, musica dal vivo, scenografie immersive, proiezioni ed effetti 3D, costruendo un linguaggio scenico capace di intrecciare teatro, spiritualità e innovazione visiva.

Un evento significativo per la stagione culturale calabrese

“Fortunata di Dio” si annuncia come uno degli appuntamenti teatrali più rilevanti della stagione culturale calabrese. La scelta del Rendano per il debutto in prima assoluta rafforza il legame tra Cosenza, il teatro di tradizione e una storia che appartiene profondamente all’immaginario religioso e popolare della regione.

Il progetto artistico guarda a Natuzza Evolo non solo come figura mistica, ma come donna capace di trasmettere un messaggio universale di consolazione e vicinanza agli ultimi, ai sofferenti e a chi cerca nella fede una risposta al dolore.