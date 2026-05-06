Il sindaco di Cosenza esprime cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Pino Minnelli e ne ricorda l’impegno politico, sindacale e umano

La notizia della scomparsa improvvisa di Giuseppe Minnelli ha suscitato profonda commozione anche a Cosenza, dove il sindaco Franz Caruso ha voluto ricordarlo con un messaggio intenso e personale, intrecciando memoria politica, amicizia e rispetto umano. Nel suo cordoglio, il primo cittadino ha tracciato il profilo di un uomo che ha vissuto con coerenza ogni dimensione del proprio impegno, da quello civile e politico fino alla professione sanitaria e all’attività sindacale.

«Con profonda commozione ho appreso della scomparsa di Pino Minnelli, compagno e amico con il quale ho condiviso ideali, battaglie e una visione della politica fondata sui valori più autentici del socialismo», ha dichiarato Franz Caruso appena appresa la notizia. Parole che danno subito la misura di un legame non formale, ma radicato in un percorso condiviso e in una comune appartenenza ideale.

Nel ricordo del sindaco, Pino Minnelli emerge come una figura segnata da rettitudine e fedeltà ai propri principi. «Pino è stato un uomo giusto, coerente, capace di vivere ogni impegno, da quello politico a quello professionale e umano, con una dedizione rara», ha aggiunto Franz Caruso, restituendo l’immagine di una persona che ha saputo attraversare ambiti diversi senza mai smarrire il senso del dovere e della responsabilità.

Uno dei passaggi più significativi del messaggio riguarda la sua candidatura a sindaco di San Giovanni in Fiore nel 2000, affrontata con il sostegno della sola lista socialista. Per Caruso, quella sfida resta una pagina importante di partecipazione e passione civile. «La sua candidatura a sindaco nel 2000 a San Giovanni in Fiore, sostenuta con coraggio dalla sola lista socialista, resta una pagina esaltante di partecipazione e passione civile», ha sottolineato. E ancora: «Una battaglia affrontata con dignità, fino all’ultimo voto, che ancora oggi testimonia il suo profondo attaccamento agli ideali di giustizia sociale, eguaglianza e solidarietà».

Ma nel ritratto di Minnelli, il piano politico non esaurisce la sua storia. Franz Caruso insiste anche sul valore del suo lavoro di infermiere, descritto come una concreta espressione di servizio agli altri. «Nel suo lavoro di infermiere ha incarnato fino in fondo il senso più alto del servizio agli altri: sempre disponibile, sempre umano, sempre vicino ai pazienti», afferma il sindaco, evidenziando una professionalità vissuta come missione e non soltanto come mestiere.

A questo si aggiunge il suo impegno nella UIL Sanità, dove Minnelli avrebbe combattuto con determinazione per i diritti dei lavoratori e per la dignità dei malati. Franz Caruso lo ricorda come un protagonista attento delle battaglie per la sicurezza, il rispetto e la qualità nei luoghi di cura, in una visione che univa la tutela del lavoro e quella della persona assistita.

Nel messaggio trova spazio anche il rapporto mai interrotto con San Giovanni in Fiore, nonostante il trasferimento a Cosenza. Per il sindaco, Minnelli non ha mai reciso quel legame profondo con la propria terra d’origine. Al contrario, ha continuato a seguirne con passione le vicende politiche e sociali, tornando ogni volta che poteva per ritrovare affetti, radici e compagni di una vita. È un passaggio che restituisce il senso di una appartenenza mai smarrita e di una identità custodita nel tempo.

Il cordoglio di Franz Caruso si fa poi ancora più personale nel tratto finale del messaggio. «Perdo un amico sincero, un uomo leale, un socialista vero. Il suo esempio resta vivo in tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo e condividere con lui un tratto di strada», scrive il sindaco, consegnando alla memoria pubblica il ritratto di un compagno di vita politica e umana che lascia un segno profondo.

Caruso ha anche spiegato che non potrà essere presente alle esequie, previste domani a San Giovanni in Fiore, a causa di impegni istituzionali e professionali già assunti. Ma ha voluto comunque far arrivare la propria vicinanza alla famiglia e alla comunità che oggi lo piange. «Il mio pensiero sarà lì, accanto alla sua famiglia, ai suoi affetti e a tutta la comunità che oggi lo piange», ha scritto.

Il saluto finale racchiude il tono di tutto il messaggio: affetto, riconoscenza e rispetto. «A Pino va il mio saluto più affettuoso. Alla sua famiglia giungano le mie più sentite condoglianze», conclude Franz Caruso.