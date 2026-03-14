Interventi su decoro e servizi: completamento dei loculi dopo anni di stop, nuova strada e parcheggi per migliorare accessibilità. Middea e Ramundo: «Impegno mantenuto»

Una svolta attesa da anni a Fuscaldo per un luogo che, per la comunità, è prima di tutto memoria e rispetto. Sono in corso interventi di riqualificazione e ampliamento del cimitero, con lavori che puntano a restituire decoro e a creare nuovi spazi nel camposanto.

Tra le opere avviate c’è la ristrutturazione e l’ammodernamento dei locali del custode, indicati come uno dei punti critici del passato, e soprattutto il completamento dei loculi nella cosiddetta “nuova area” del cimitero, rimasta per lungo tempo con i lavori fermi.

Non solo. L’area sarà servita anche da una nuova strada e da nuovi parcheggi, interventi pensati per garantire maggiore accessibilità e servizi più adeguati per chi frequenta il cimitero, in particolare nei periodi di maggiore affluenza.

«Noi avevamo preso un impegno con la comunità e lo stiamo mantenendo, realizzando lavori e risultati concreti e riconsegnando il giusto decoro ad un luogo che è caro a noi tutti» affermano il sindaco Giacomo Middea e il consigliere delegato Paolino Ramundo.