Lunedì 19 gennaio 2026 l’Aula Magna dell’Università della Calabria ospita l’iniziativa promossa dal Dipartimento di Fisica per ricordare Giancarlo Susinno e riflettere sulle sfide scientifiche, culturali e sociali della fisica contemporanea

Lunedì 19 gennaio 2026, a partire dalle ore 9:00, l’Aula Magna dell’Università della Calabria ospiterà l’evento “Giancarlo Susinno: scienza, libertà, futuro”, promosso dal Dipartimento di Fisica. Un appuntamento pensato come un vero e proprio viaggio nella fisica contemporanea: dalle grandi sfide poste dallo studio delle particelle elementari e delle loro interazioni, fino alle trasformazioni culturali e sociali legate alla ricerca scientifica, al suo impatto sul territorio e al ruolo delle nuove generazioni di ricercatrici e ricercatori.

Il nome di Giancarlo Susinno, figura centrale nella crescita del Dipartimento di Fisica dell’Unical, diventa il filo conduttore di un percorso che attraversa idee, temi e visioni che hanno segnato la fisica degli ultimi decenni e che continuano a orientarne il futuro. La giornata intende ripercorrerne l’impegno scientifico, civile e umano, valorizzandone l’eredità attraverso le testimonianze di colleghe, colleghi, allieve e allievi che con lui hanno condiviso ricerca, visioni e battaglie culturali.

Un’occasione non solo commemorativa, ma anche di riflessione sul ruolo della fisica come strumento di libertà, formazione e innovazione, e sulle prospettive future della disciplina in un contesto in rapido mutamento.

La sessione mattutina, dal titolo “Scienza, memoria, visione”, offrirà uno sguardo sulle evoluzioni della fisica delle alte energie, sui grandi esperimenti internazionali e sulle connessioni tra ricerca fondamentale e società. Dopo i saluti istituzionali del Rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, e del Direttore del Dipartimento di Fisica, Francesco Valentini, interverranno Lucia Votano, Luisa Cifarelli, Anna Mastroberardino, Salvatore Procopio e Paola Gianotti.

Nel pomeriggio, con la sessione “Educare, costruire, innovare”, l’attenzione si sposterà sulle sfide dell’educazione scientifica, sulle prospettive della ricerca in Italia e sul futuro degli acceleratori. Interverranno Marco Schioppa, D. Liguori, giovani ricercatrici e ricercatori che porteranno la loro esperienza diretta, e Mario Greco, già professore ordinario dell’Università Roma Tre.

La giornata si concluderà con una tavola rotonda dedicata al ruolo della memoria scientifica come spazio di creatività e costruzione del futuro, seguita dalla visita alla galleria fotografica dedicata a Giancarlo Susinno, ulteriore momento di restituzione umana e culturale di una figura che ha lasciato un segno profondo nella comunità accademica e scientifica.