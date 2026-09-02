Lunedì 7 settembre focus anche sulle mensilità degli “invisibili” e sulla stabilizzazione del personale della legge regionale 15

Due Commissioni consiliari si riuniranno lunedì 7 settembre a San Giovanni in Fiore. Gli ordini del giorno riguardano le mensilità dei lavoratori cosiddetti “invisibili”, la stabilizzazione del personale interessato dalla legge regionale numero 15, la rimozione di uno stallo riservato alle persone con disabilità e un immobile dichiarato collabente di proprietà del sindaco Antonio Barile.

La Commissione Bilancio

La prima seduta è prevista alle 10.30. A riunirsi sarà la Commissione Bilancio, presieduta da Luigi Foglia.

I consiglieri esamineranno il pagamento delle ultime due mensilità ai lavoratori “invisibili” e la stabilizzazione del personale interessato dalla legge regionale numero 15.

La Commissione approfondirà gli aspetti economici e amministrativi relativi alle somme ancora dovute e al percorso occupazionale dei lavoratori.

Lo stallo rimosso e l’immobile del sindaco

Alle 16.30, in modalità mista, si riunirà la Commissione Garanzia e Controllo, presieduta dalla consigliera comunale Claudia Loria.

Il primo punto all’ordine del giorno riguarda la rimozione della striscia gialla che delimitava uno stallo riservato alle persone con disabilità. Lo spazio era stato concesso a una cittadina in possesso dei requisiti previsti dalla legge e sarebbe stato successivamente rimosso durante l’attuale amministrazione comunale.

Sulla questione sarà ascoltato il comandante della Polizia locale, Rosario Marano.

Il secondo punto riguarda un immobile situato in via Roma, dichiarato collabente e indicato come proprietà del sindaco Antonio Barile. La Commissione ascolterà il comandante Marano e il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, Luigi Borrelli.

Le due sedute serviranno ad approfondire le questioni già sottoposte all’amministrazione e ad acquisire gli elementi richiesti agli uffici comunali competenti.