Il Cosenza Calcio affida a una lunga nota ufficiale il bilancio della stagione dopo l’eliminazione ai playoff contro il Casarano Calcio, maturata al San Vito-Marulla con il pesante risultato di 1-5.

La società rossoblù parla di una stagione chiusa «con orgoglio e gratitudine», sottolineando come «l’eliminazione però non cancella il lavoro svolto e l’impegno profuso». Da qui il ringraziamento pubblico rivolto «a tutti coloro che hanno contribuito a costruire il percorso intrapreso in questa difficile stagione di campionato».

Nel comunicato il club dedica parole precise alla squadra: «Ogni uomo della rosa ha dato il massimo fino all’ultimo minuto. Hanno indossato la maglia con passione e senso di appartenenza, rappresentando la città con dignità in ogni partita».

Un passaggio è riservato anche all’allenatore Antonio Buscé: «Ha guidato il gruppo con competenza, dedizione e grande professionalità. Le sue scelte e il suo lavoro quotidiano hanno permesso alla squadra di competere ad alti livelli». Ringraziamenti anche per il direttore sportivo Domenico Roma, il cui lavoro «sul mercato e nella gestione quotidiana ha costruito un team competitivo e coeso».

La società sottolinea inoltre il ruolo dello staff tecnico e sanitario, definito «un bouquet di professionisti che lavora nell’ombra con serietà e competenza».

Nella nota emerge con forza il tema dell’unità del gruppo. «Il Cosenza Calcio ha sempre creduto nel valore aggiunto del fare gruppo e dell’essere una grande famiglia. Questo spogliatoio ha dimostrato che, uniti, si possono superare ostacoli e raggiungere traguardi importanti».

Il club rivendica anche i numeri della stagione: «Abbiamo 19 vittorie conquistate sul campo e un gran lavoro svolto durante tutto l’anno». Secondo la società, il campionato 2025/2026 ha mostrato «carattere, crescita e voglia di migliorarsi», elementi che «gettano basi solide per il futuro della compagine».

Non manca il riferimento ai tifosi: «Siamo grati al pubblico del San Vito-Marulla che è rimasto al fianco dei ragazzi sostenendoli in casa e ai tifosi che hanno mostrato l’attaccamento alla maglia rossoblù mostrandosi sempre presenti sugli spalti in trasferta».

Nel finale il comunicato affronta anche il tema societario. «La proprietà osserva con interesse le manifestazioni di disponibilità da parte di potenziali nuovi acquirenti seri e motivati». Tuttavia, precisa il club, «in attesa che vengano formalizzate nei termini di legge le ostentate offerte di acquisto, necessariamente si dovrà andare avanti con il massimo impegno, nel rispetto dell’intera città».