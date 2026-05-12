Gli studenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi sui temi della cittadinanza attiva, della partecipazione democratica e del futuro dell’Unione europea

Gli studenti del Liceo Scientifico Statale “G.B. Scorza” di Cosenza, impegnati nel programma EPAS – Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo, sono stati a Bruxelles e hanno visitato il Parlamento europeo ospiti dell’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Valentina Palmisano. Nel corso della visita istituzionale, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni europee, approfondire il ruolo del Parlamento europeo e confrontarsi sui temi della cittadinanza attiva, della partecipazione democratica e del futuro dell’Unione europea.

Momento particolarmente significativo della giornata è stato l’incontro con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che ha salutato gli studenti presenti a Bruxelles, sottolineando il valore della partecipazione dei giovani alla vita democratica europea. “Accogliere al Parlamento europeo studenti così motivati e preparati rappresenta sempre un momento importante – dichiara Valentina Palmisano –.

Il progetto EPAS è uno strumento prezioso perché avvicina concretamente le nuove generazioni alle istituzioni europee e contribuisce a formare cittadini più consapevoli, informati e partecipi”. Il Liceo “G.B. Scorza” è parte della rete EPAS dal 2019 e continua a distinguersi per il proprio impegno nella promozione dei valori europei e della cittadinanza attiva, coinvolgendo studenti e docenti in percorsi di approfondimento, formazione e simulazione dedicati all’Unione europea. “Investire sui giovani significa investire sul nostro futuro e sul futuro dell’Europa – conclude Palmisano –. È fondamentale offrire ai ragazzi occasioni concrete di conoscenza, confronto e partecipazione, affinché possano sentirsi protagonisti del progetto europeo”.