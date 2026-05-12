Il sindaco ha ricordato il compianto ciclista cosentino: «Avendo perso un grande campione ci eravamo un po’ allontanati da questo sport, con questa manifestazione ci riconciliamo»

Cresce l’attesa a Cosenza per l’arrivo della quarta tappa del Giro d’Italia 2026, partita poco dopo le 13.30 da Catanzaro e con arrivo previsto poco dopo le 17 su viale Trieste. Tanti curiosi, appassionati e famiglie stanno affollando il centro cittadino, tra piazza dei Bruzi, sede del villaggio del Giro, e le aree transennate nei pressi del traguardo.

«Cosenza vestita di rosa è veramente bella, è spettacolare», ha detto il sindaco Franz Caruso ai microfoni del network LaC, sottolineando come «l’entusiasmo intorno a questa manifestazione ci ripaga di tanti sacrifici e riconcilia il popolo cosentino con questo sport».

Il primo cittadino ha poi ricordato il compianto ciclista cosentino Pino Faraca. «Avendo perso un grande campione come Pino Faraca, la città si era un po’ allontanata dal ciclismo. Oggi, invece, possiamo dire che nel suo nome si ricompatta un popolo che ama questo sport», ha aggiunto in conclusione.