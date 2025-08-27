Per l’occasione Casa Damiani ha messo a disposizione un gioiello poi sorteggiato alla fine della serata, ben nove club hanno preso parte all’iniziativa mondana nel segno della solidarietà

Si è svolto sabato 23 agosto, nella splendida cornice del Lounge Bar Sentimento di Belvedere Marittimo, il Gala di Beneficenza promosso dal Rotary Club di Rende, evento che ha visto una straordinaria partecipazione e che ha superato ogni aspettativa, con una raccolta fondi significativa.

«Sono felice e smanioso di comunicarvi subito che la nostra iniziativa è stata un grande successo, ben al di là di ogni più rosea aspettativa», ha dichiarato con entusiasmo Sergio Mazzuca, presidente del Rotary Club di Rende e promotore dell’iniziativa. «Il 40% del ricavato di stasera andrà alla Rotary Foundation, mentre il restante 60% sarà destinato a un progetto di solidarietà condiviso tra tutti i presidenti dei club partecipanti. La Rotary Foundation è un'organizzazione internazionale di beneficenza pubblica, che opera esclusivamente per scopi benefici.».

Un’alleanza interclub per il territorio

L’evento ha rappresentato una significativa occasione di collaborazione tra i Rotary Club dell’area urbana di Cosenza e della fascia tirrenica cosentina, in uno spirito di armonia e sinergia che ha dato prova della forza e del valore della cooperazione rotariana.

All’iniziativa hanno aderito i seguenti club:

• Rotary Club Cosenza – Presidente Francesca Criscuolo

• Rotary Club Riviera dei Cedri – Presidente Renato Olivito

• Rotary Club Cosenza Nord – Presidente Francesco Manna

• Rotary Club Presila Cosenza Est – Presidente Ignazio Cuconato

• Rotary Club Montalto Uffugo Valle del Crati – Presidente Elena Mangiarano

• Rotary Club Mendicino Serre Cosentine – Presidente Sabrina Sinicròpi

• E-Club Calabria International – Presidente Giuseppe De Simone

• Rotary Club Cosenza Sette Colli – Presidente Vincenzo Di Voto

• Rotary Club Belvedere Alto Tirreno Cosentino – Presidente Emanuela Luca (club ospitante)

Parole di gratitudine e futuro condiviso

Nel suo intervento, Mazzuca ha voluto ringraziare personalmente il Governatore del Distretto 2012, Dino De Marco, «che ha da subito sposato l’iniziativa, facendomi sentire costantemente il suo supporto», nonché tutti i club coinvolti per l’impegno dimostrato.

Ha inoltre ringraziato:

• I gestori del Lounge Bar Sentimento, che hanno messo gratuitamente a disposizione i locali, rinunciando agli incassi di un sabato sera particolarmente affollato.

• Casa Damiani, che ha donato per l’occasione un gioiello poi sorteggiato a fine serata.

• Bliss di Casa Damiani, per l’offerta del cocktail di benvenuto.

• Le Cantine Ippolito, per i vini offerti durante l’evento.

• L’agenzia Imbrogno Comunicazione.

Presenti alla serata anche il Sindaco di Belvedere Marittimo, Vincenzo Cascini, e la Presidente del Rotary Club Belvedere Alto Tirreno Cosentino, Emanuela Luca, che hanno portato i loro saluti istituzionali.

Il commento del Governatore Dino De Marco

Nel suo intervento conclusivo, il Governatore Dino De Marco ha sottolineato l’importanza della serata e dello spirito rotariano che l’ha animata:

«Questa iniziativa dimostra quanto sia potente la forza della collaborazione e della solidarietà. I club del nostro distretto, unendo le forze, possono davvero fare la differenza nei territori in cui operano. Sono orgoglioso di vedere tanto entusiasmo, dedizione e concretezza: questo Gala rappresenta non un punto di arrivo, ma un punto di partenza per tanti altri progetti condivisi.»

A seguire, De Marco ha presieduto il momento più atteso della serata: l’estrazione del gioiello Damiani, tra l’entusiasmo generale dei partecipanti.

Una serata di bellezza, unione e impegno

Il Gala si è confermato non solo come un’occasione di raccolta fondi, ma anche come un importante momento di incontro, condivisione e rafforzamento dei legami rotariani in Calabria. I fondi raccolti andranno a sostegno di cause concrete, in linea con i valori e la missione del Rotary International.