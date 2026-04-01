L’Amministrazione Comunale di Lungro, insieme alle realtà associative del territorio, invita tutta la cittadinanza a partecipare al tradizionale canto delle Kalimere, in programma nella serata di giovedì 2 aprile 2026, in occasione del Giovedì Santo.

L’appuntamento, dopo l’importante partecipazione degli ultimi due anni, si conferma quale momento significativo della Settimana Santa lungrese (“Java e Madhe”), espressione del patrimonio spirituale e culturale della comunità arbëreshe. L’iniziativa rappresenta altresì un’importante occasione di valorizzazione del territorio, richiamando, anno dopo anno, un crescente interesse anche da parte di visitatori e turisti nonché studiosi attratti dalla tradizione.

Il percorso avrà inizio, condizioni meteorologiche permettendo, al termine della funzione della Lettura dei Dodici Vangeli presso la Cattedrale di San Nicola di Mira e si snoderà quindi lungo il centro storico, attraversando Piazza XVI Luglio e Via Vittorio Emanuele, per concludersi in Piazza Nardó (“ka Burgu”).

L’Amministrazione Comunale rivolge un invito esteso a tutta la comunità e agli ospiti presenti sul territorio a prendere parte all’iniziativa, al fine di condividere un momento di profonda partecipazione e contribuire alla continuità di una tradizione di rilevante valore identitario.