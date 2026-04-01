Il percorso avrà inizio al termine della funzione della Lettura dei Dodici Vangeli presso la Cattedrale di San Nicola di Mira

L’Amministrazione Comunale di Lungro, insieme alle realtà associative del territorio, invita tutta la cittadinanza a partecipare al tradizionale canto delle Kalimere, in programma nella serata di giovedì 2 aprile 2026, in occasione del Giovedì Santo.

L’appuntamento, dopo l’importante partecipazione degli ultimi due anni, si conferma quale momento significativo della Settimana Santa lungrese (“Java e Madhe”), espressione del patrimonio spirituale e culturale della comunità arbëreshe. L’iniziativa rappresenta altresì un’importante occasione di valorizzazione del territorio, richiamando, anno dopo anno, un crescente interesse anche da parte di visitatori e turisti nonché studiosi attratti dalla tradizione.

Il percorso avrà inizio, condizioni meteorologiche permettendo, al termine della funzione della Lettura dei Dodici Vangeli presso la Cattedrale di San Nicola di Mira e si snoderà quindi lungo il centro storico, attraversando Piazza XVI Luglio e Via Vittorio Emanuele, per concludersi in Piazza Nardó (“ka Burgu”).

L’Amministrazione Comunale rivolge un invito esteso a tutta la comunità e agli ospiti presenti sul territorio a prendere parte all’iniziativa, al fine di condividere un momento di profonda partecipazione e contribuire alla continuità di una tradizione di rilevante valore identitario.