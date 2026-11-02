Il vortice ciclonico davanti alle coste campane richiama aria umida e instabile da Sud. Precipitazioni forti in diverse zone della regione, possibili prime nevicate su Sila e Pollino. Il maltempo accompagnerà gran parte della giornata

Il ciclone Agneta ha raggiunto la Calabria e nelle ultime ore sta determinando un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte della regione.

Le precipitazioni più intense stanno interessando soprattutto le aree interne e il versante tirrenico, dove sono in corso piogge localmente forti. Sul resto del territorio regionale i fenomeni risultano invece generalmente più deboli e alternati a pause asciutte più prolungate.

Il vortice davanti alle coste campane

Alla base del peggioramento c’è il vortice ciclonico che si trova attualmente davanti alle coste della Campania e che richiama verso la Calabria aria molto umida e instabile dai quadranti meridionali.

Una configurazione che favorisce precipitazioni irregolari, localmente intense soprattutto sui settori maggiormente esposti.

Temperature sotto la media

Il passaggio del ciclone ha determinato anche un generale calo delle temperature, con valori inferiori alle medie stagionali.

Il raffreddamento potrebbe portare anche le prime nevicate sui rilievi della Sila e del Pollino, sebbene a quote ancora relativamente elevate.

Maltempo per tutta la giornata

Le condizioni di instabilità dovrebbero proseguire praticamente per l’intera giornata, pur con alcune fasi più asciutte.

Il quadro resterà quindi caratterizzato da una forte variabilità, con piogge alternate a temporanee attenuazioni dei fenomeni.