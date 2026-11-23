Gli studenti e le studentesse del Liceo Scientifico Fermi Polo Tecnico Brutium sono approdati tra le corsie dell’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza grazie a un’attività promossa dall’istituto in collaborazione con l’ALT (Associazione Lotta ai Tumori). I ragazzi svolgono il tirocinio tra i reparti della struttura, offrendosi come volontari e affiancando gli operatori sanitari nel loro lavoro.

A cimentarsi in questa esperienza sono gli iscritti al percorso di Biologia con curvatura biomedica, un corso pomeridiano della durata di tre anni che offre loro l’opportunità di frequentare lezioni con docenti e medici. Dalla sua fondazione fino a oggi, il Liceo Scientifico Enrico Fermi si è imposto come punto di riferimento culturale per la città di Cosenza. Sin dal 1971, l’istituto è riuscito ad attirare intere generazioni di giovani offrendo loro laboratori e sperimentazioni, senza mai perdere il rigore e la capacità di rinnovarsi che lo hanno sempre contraddistinto.

L’offerta formativa si è ulteriormente allargata in seguito al processo di accorpamento che ha visto l’unione tra il liceo e il Polo Tecnico Brutium. La direzione del nuovo istituto è stata assegnata alla dirigente Rosita Paradiso, che ha voluto portare avanti il percorso del Biomedico investendo energie e risorse. Selezionato sin dal 2017 dall’Ordine dei Medici e dal Ministero dell’Istruzione, il Liceo Enrico Fermi è diventato a tutti gli effetti uno dei primi istituti a livello nazionale a far parte di questo percorso sperimentale.

I ragazzi che vi prendono parte hanno l’opportunità di seguire lezioni pomeridiane con docenti e medici, affrontando anche percorsi di PCTO e tirocini presso strutture sanitarie e laboratori di analisi. Un’opportunità unica che ha avvicinato concretamente gli studenti al mondo del lavoro. Sono molti i ragazzi e le ragazze che scelgono il liceo per la possibilità di partecipare a questo percorso, i cui risultati sono visibili anche attraverso le eccellenti carriere universitarie intraprese da coloro che lo hanno frequentato e hanno deciso di proseguire gli studi in ambito sanitario o scientifico.

Uno degli aspetti fondamentali del progetto è anche quello di orientare i ragazzi verso il loro futuro, permettendo loro di capire quale sia la scelta giusta da intraprendere prima di iscriversi all’università. La scuola, infatti, non solo collabora con l’Ordine dei Medici, ma ha avviato una stretta collaborazione con i corsi di laurea di Medicina e Farmacia, offrendo agli studenti l’opportunità di seguire lezioni con docenti universitari e di prendere parte a progetti pomeridiani.

In seguito all’istituzione del corso di laurea in Medicina e Chirurgia all’Università della Calabria, inoltre, il territorio è ufficialmente diventato un punto di riferimento per tutti gli studenti e le studentesse intenzionati a intraprendere un percorso nelle facoltà sanitarie. Un cerchio che si chiude, mostrando la sinergia tra gli istituti superiori e uno dei più importanti atenei a livello nazionale. Un modo per investire sui giovani e sul loro futuro, permettendo loro di rimanere in Calabria.