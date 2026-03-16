Fiera di San Giuseppe, sopralluogo del Sindaco Franz Caruso tra gli stand danneggiati dal maltempo: “Vicini agli espositori, la Fiera sarà prorogata fino al 21 marzo”

Nella mattinata di oggi il sindaco Franz Caruso, ha effettuato un sopralluogo tra gli stand della Fiera di San Giuseppe per verificare personalmente i danni causati dall’ondata di maltempo che ha colpito la città nelle scorse ore e per fare il punto sulla situazione insieme agli espositori. Il primo cittadino si è recato nell’area fieristica sin dalle prime ore del mattino, dopo una notte di lavoro che ha visto impegnata l’amministrazione comunale, la Polizia Municipale e le strutture operative nella gestione dell’emergenza scaturita dall’allerta meteo diramata nel pomeriggio di ieri dalla Protezione Civile Regionale.

«Abbiamo trascorso l’intera notte – ha dichiarato Franz Caruso – ad affrontare la drammatica situazione che si è venuta a creare. Questa mattina, ho voluto effettuare personalmente un sopralluogo per verificare i danni riportati dagli espositori ai quali ho ribadito la mia vicinanza umana oltre che di Sindaco».

Durante l’incontro con operatori, rappresentanti delle associazioni di categoria e organizzazioni sindacali, è emersa la volontà condivisa di tutelare il lavoro degli espositori che ogni anno contribuiscono alla riuscita di uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione cittadina. Proprio per questo motivo l’amministrazione comunale ha assunto l’impegno di prorogare la Fiera fino a sabato 21 marzo prossimo, non potendo andare oltre per consentire l’espletamento delle elezioni referendarie di domenica 22 marzo.

«La decisione di prorogare la manifestazione fieristica – ha aggiunto Franz Caruso – nasce dalla necessità di andare incontro alle esigenze degli espositori, soprattutto alla luce dei disagi causati dal maltempo, per consentire agli stessi di recuperare almeno in parte le giornate compromesse».

Il sindaco Franz Caruso ha inoltre sottolineato la piena solidarietà dell’amministrazione comunale nei confronti degli operatori coinvolti, ribadendo l’impegno delle istituzioni nel sostenere concretamente chi contribuisce ogni anno alla vitalità economica e sociale della manifestazione.

«C’è piena solidarietà nei confronti degli espositori – ha affermato – ed è necessario andare incontro alle loro esigenze con atti concreti. Le istituzioni pubbliche, insieme alle associazioni private hanno messo in campo e continueranno a farlo tutte le iniziative possibili per rispondere alle legittime aspettative di chi con la propria presenza onora la nostra Fiera. Come amministrazione siamo stati presenti fin dal primo momento con la nostra Protezione Civile, con il COC, con la Polizia Municipale e con il settore economico-produttivo, lavorando fianco a fianco con gli espositori. A loro si sono aggiunte anche altre associazioni che hanno prestato la propria opera per offrire assistenza e supporto. A tutti loro rivolgo il mio più sentito ringraziamento».

Nonostante le difficoltà e i disagi registrati, il Primo Cittadino ha rimarcato il clima di collaborazione e il senso di comunità che si è respirato durante gli incontri con gli operatori. «Stamattina ho incontrato molti espositori e i rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni sindacali – ha concluso Franz Caruso – e devo dire che mi ha fatto molto piacere ricevere il loro apprezzamento per la vicinanza e per l’impegno che l’amministrazione comunale ha messo in campo sin dalle prime ore dell’emergenza. Continueremo a lavorare per fare ancora di più e per dare risposta concreta alle aspettative di chi, con il proprio lavoro, contribuisce a mantenere viva una delle tradizioni più importanti della nostra città».

L’amministrazione comunale continuerà nelle prossime ore a monitorare la situazione e a collaborare con gli espositori e le organizzazioni di categoria affinché la Fiera di San Giuseppe possa proseguire nel migliore dei modi, salvaguardando il valore economico, sociale e culturale di un evento che rappresenta un punto di riferimento per l’intero territorio.