Un riconoscimento che va oltre il singolo progetto e certifica un intero modello educativo. Il Liceo Telesio è stato ufficialmente insignito del titolo di “Scuola eTwinning 2026-2027”, il label europeo conferito dalla Commissione Europea e dall’Unità centrale eTwinning nell’ambito del programma Erasmus+.

Si tratta di una certificazione che premia le scuole capaci di distinguersi in ambiti strategici della didattica contemporanea: metodologie innovative, collaborazione tra studenti e docenti, apertura internazionale, sviluppo delle competenze digitali e attenzione alla sicurezza online.

Il riconoscimento arriva al termine di un processo di valutazione condotto sulla piattaforma European School Education Platform, che ha evidenziato la continuità e la qualità del lavoro svolto dal liceo cosentino nella progettazione europea. Un percorso che ha trasformato l’istituto in una comunità educativa aperta, dinamica e interconnessa con realtà scolastiche di tutta Europa.

Non è un premio individuale, ma il risultato di un lavoro collettivo. Il Team eTwinning, insieme all’intera comunità scolastica, ha costruito negli anni un sistema di esperienze didattiche che integra innovazione e tradizione, dimostrando come anche un liceo classico possa essere protagonista nei processi di internazionalizzazione.

Il titolo di “Scuola eTwinning” rappresenta così un passaggio importante: non solo una certificazione di qualità, ma un riconoscimento del ruolo che il Telesio ha saputo ritagliarsi nel panorama educativo europeo.