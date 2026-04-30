Un gesto simbolico che intreccia arte contemporanea e radici spirituali. Nella giornata del 29 aprile, il Museo Multimediale San Francesco di Paola ha accolto una nuova opera destinata a diventare parte integrante del suo percorso espositivo: la scultura dedicata al Santo Patrono della Calabria, realizzata dal Maestro Maurizio Carnevali.

L’opera, esemplare numero uno di una tiratura limitata, è stata donata da Peter Masi, presidente di Patrimoni d’Arte, nell’ambito del progetto “San Francesco da Paola – Amore e carità nel cammino verso Dio”, patrocinato da UNPLI Calabria e sostenuto da una rete di Comuni e Pro Loco del territorio.

La cerimonia si è svolta in un contesto istituzionale ampio, con la partecipazione di rappresentanti del mondo civile, culturale e religioso. Tra i presenti, il vice sindaco di Paola Marianna Saragò, il presidente del comitato regionale UNPLI di Cosenza Antonello Grosso La Valle, il presidente UNESCO di Gioiosa Jonica Nicodemo Vitetta, il delegato ai rapporti con il santuario e le istituzioni religiose Francesco Aloia, il presidente della Pro Loco di Paola Marcello Lamberti e la vicepresidente Nadia Amendola, oltre allo stesso artista Maurizio Carnevali.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni per il 610° anniversario della nascita di San Francesco da Paola, rafforzando il legame tra memoria storica e produzione artistica contemporanea. «Siamo lieti che quest’opera entri a far parte di un luogo così significativo per la memoria del Santo – ha dichiarato Masi –. È anche un omaggio alle mie origini calabresi e un progetto che nasce per unire arte, devozione e identità locale».

L’ingresso della scultura nel Museo non rappresenta soltanto un arricchimento del patrimonio espositivo, ma anche un atto di restituzione al territorio. Un segno tangibile che prova a rendere attuale il messaggio di San Francesco, offrendo al pubblico – e soprattutto alle nuove generazioni – uno spazio di riconoscimento e riflessione tra cultura e spiritualità.