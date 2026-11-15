Domenico Iacovo, pastore e scrittore, ha ritrovato l’amore per l’antico strumento della tradizione popolare. Ernesto Vetere, barbiere, costruisce presepi anche con materiali di riciclo: due passioni nate nell’infanzia e diventate un modo per tramandare la memoria della comunità. L’appuntamento domenica alle 12 su LaC Tv

Due amici, due passioni, la zampogna e l’arte del presepe. Sono i binari del racconto che ci vedremo domenica 15 novembre alle 12 a LaC Storie, il programma di Saverio Caracciolo su LaC Tv.

A Guardia Piemontese, nel Cosentino, due amici sono accomunati da una grande passione per le tradizioni e per l’artigianato. Da una parte Domenico Iacovo, pastore e scrittore, che ha riscoperto nel tempo l’amore per il mondo della zampogna. Una passione nata quando era ancora bambino, osservando lo zio mentre suonava questo antico strumento della tradizione popolare. Un legame con la musica e con le proprie radici che, negli anni, è tornato a farsi sentire con forza. Dall’altra Ernesto Vetere, barbiere e appassionato costruttore di presepi, che realizza le sue opere utilizzando anche materiali di riciclo. Anche per lui tutto è cominciato durante l’infanzia, quando aiutava lo zio nella costruzione dei presepi, imparando così i primi segreti di un’arte fatta di pazienza, creatività e manualità.

Domenico Iacovo, pastore e scrittore, ha ritrovato l’amore per l’antico strumento della tradizione popolare. Ernesto Vetere, barbiere, costruisce presepi anche con materiali di riciclo: due passioni nate nell’infanzia e diventate un modo per tramandare la memoria della comunità. L’appuntamento domenica alle 12 su LaC Tv

Due storie diverse, ma unite da un elemento comune: il desiderio di custodire e tramandare, attraverso le proprie passioni, un patrimonio di tradizioni che affonda le radici nella cultura e nella memoria della comunità di Guardia Piemontese.