Un modo diverso, leggero e coinvolgente per avvicinarsi ai numeri e ai concetti fondamentali della Matematica. A Laino Borgo la Giornata mondiale della Matematica è stata celebrata con un vero e proprio spettacolo di due ore che ha richiamato un pubblico folto e curioso, composto da persone di ogni età: dai 6 agli 80 anni.

Nei locali della Biblioteca comunale “Biagio Longo”, il Pi Greco Day – la ricorrenza internazionale istituita nel 1988 dal fisico Larry Shaw – è diventato un appuntamento di socialità e cultura, costruito attorno a un format che alterna racconti, immagini, canzoni e piccoli esperimenti, con l’obiettivo di rendere più accessibili i concetti di base della disciplina.

Lo spettacolo in biblioteca: Ferrari e Lo Polito “guidano” il pubblico tra numeri e storia

A animare l’iniziativa sono stati Tommaso Ferrari e Giuseppe Lo Polito, che hanno proposto un percorso sul tema dei numeri attraverso un format sperimentato da oltre quindici anni. Il “racconto-canzone” ha alternato interventi brevi – della durata massima di otto minuti – per mantenere alta l’attenzione e accompagnare il pubblico in un viaggio ragionato e piacevole.

L’ingegnere Ferrari ha ripercorso, tra storie ed esperimenti, la vicenda della numerazione fino ad arrivare alla parte finale dedicata alle suggestioni visive: Natura, Arte, Architettura e Corpo Umano letti attraverso la lente della serie di Fibonacci. Un passaggio che ha evidenziato, come è stato ricordato durante l’incontro, quanto lo studio rigoroso della matematica abbia inciso nei secoli sul progresso in settori decisivi per l’umanità.

Il professore Lo Polito ha invece intrecciato brani e canzoni legati alla numerazione, offrendo un approccio definito “rivoluzionario” rispetto alla rigidità con cui spesso la materia viene percepita tra i banchi di scuola, rendendo l’esperienza più immediata e coinvolgente.

Presenze istituzionali e il messaggio del sindaco

All’iniziativa hanno partecipato anche la delegata all’Istruzione Gina Calvosa e la responsabile della Biblioteca Maria Teresa Armentano. A chiudere il racconto della giornata è il sindaco Mariangelina Russo, che ha sottolineato il valore doppio dell’appuntamento: aggregazione e cultura.

«Ogni occasione è utile per fare socialità ma anche cultura – ha dichiarato –. Vedere tanti concittadini partecipare con entusiasmo e attenzione a questo momento, ed essere tra l'altro l'unico ente pubblico in Calabria ad aver organizzato la celebrazione del Pi Greco Day, ci ha fatto piacere e ci sprona a continuare a unire cultura e aggregazione nel segno di una partecipata attenzione dei nostri concittadini».