La monoposto Athon dell’Università della Calabria è arrivata all’Istituto Tecnico Industriale Majorana di Corigliano-Rossano per trasformare una giornata didattica in un’esperienza diretta di progettazione ingegneristica, ricerca applicata e orientamento verso le professioni tecnico-scientifiche.

Nei giorni scorsi gli studenti delle classi quarte e quinte dell’indirizzo Meccanica e l’intero triennio di Informatica ed Elettronica hanno incontrato il team URC – Unical Reparto Corse, la scuderia automobilistica universitaria dell’Unical che progetta e realizza monoposto da gara per il campionato internazionale Formula SAE.

Il Majorana guarda alle competenze STEM

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo della progettazione ingegneristica, della ricerca universitaria e delle competenze STEM, mettendo al centro il valore del lavoro collaborativo nella realizzazione di progetti complessi.

A confermare il senso del percorso è stato il dirigente scolastico Saverio Madera, presente all’incontro con gli studenti e con il team universitario. Per l’istituto, appuntamenti di questo tipo rientrano in una visione precisa: orientare i ragazzi al mondo del lavoro, all’università e alle professioni del futuro attraverso esperienze concrete, capaci di collegare teoria, laboratorio e innovazione.

Un ex studente del Majorana nel team Unical Reparto Corse

Il momento didattico è stato coordinato dai docenti di Disegno, Meccanica e Tecnologia Meccanica Michele Romano e Luigi Pirillo.

Proprio Pirillo rappresenta uno degli elementi più significativi della giornata: ex studente del Majorana, diplomato nel 2016, oggi docente nello stesso istituto, ha fatto parte in prima persona del team Unical Reparto Corse, contribuendo alla progettazione del telaio della monoposto Athon esposta nel cortile della scuola.

Un esempio concreto, ha evidenziato il dirigente, di come le competenze acquisite tra i banchi del Majorana possano aprire percorsi universitari e professionali di alto livello.

Dall’aula alla pista con la monoposto Athon

Dopo la parte introduttiva in Aula Magna, il cuore della giornata si è spostato nel cortile della sede centrale dell’istituto, trasformato per alcune ore in un vero box da gara.

Qui il team universitario ha presentato agli studenti Athon, l’ultima e più prestante monoposto a combustione interna realizzata dall’Unical prima del passaggio definitivo della scuderia ai propulsori elettrici.

Gli alunni hanno potuto osservare da vicino le caratteristiche tecniche della vettura: un motore da 690 centimetri cubici, circa 80 cavalli di potenza e un peso di appena 207 chili.

Numeri che hanno consentito alla monoposto di conquistare il terzo posto assoluto in Italia nella competizione Formula SAE 2024/2025 sul circuito di Varano de’ Melegari, in provincia di Parma.

Meccanica, elettronica, automazione e informatica

L’incontro ha permesso agli studenti di vedere applicate in modo concreto le discipline studiate ogni giorno in classe. Meccanica, elettronica, automazione e informatica non sono rimaste concetti astratti, ma sono diventate componenti reali di un progetto complesso, competitivo e altamente tecnologico.

Il confronto con i progettisti universitari ha offerto agli alunni la possibilità di comprendere come nasce una monoposto da gara, quali competenze servono per svilupparla e quanto sia importante il lavoro di squadra nella gestione di un progetto ingegneristico.

La presenza della vettura nel cortile dell’istituto ha reso immediato il passaggio dalla teoria alla pratica, mostrando agli studenti che l’innovazione può nascere anche da percorsi formativi costruiti sul territorio.

A settembre gli studenti nei laboratori Unical

L’incontro con il team Unical Reparto Corse non resterà un episodio isolato. Tra il Majorana e l’Università della Calabria è già in corso una collaborazione strutturata, pensata per favorire uno scambio continuo di idee, competenze e progetti scientifici.

Il prossimo appuntamento è previsto per settembre, quando saranno gli studenti del Majorana a recarsi nei laboratori dell’Unical per visitare i reparti di ricerca e conoscere da vicino le nuove vetture elettriche della scuderia universitaria.