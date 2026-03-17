L’arcivescovo esprime solidarietà nei confronti dei commercianti che hanno subito il danneggiamento degli stand espositivi e ringrazia le associazioni di volontariato e le parrocchie impegnate a offrire pasti caldi e ospitalità

L’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano mons. Giovanni Checchinato a nome dell’intera chiesa bruzia, unitamente alla Caritas diocesana e all’Ufficio di Pastorale sociale e del Lavoro, esprimono vicinanza e solidarietà agli espositori ed ambulanti che, avendo deciso di partecipare alla tradizionale e storica fiera di San Giuseppe nel nostro Capoluogo, sono stati vittime del cattivo di tempo di questi giorni che ha danneggiato i loro beni e i prodotti da commercializzare.

Ancora di più l’iniziativa Cena in mensa che ha coinvolto diverse associazioni cattoliche e parrocchie dell’hinterland diventa un segno di vicinanza ed accoglienza a quanti sono presenti nella nostra città per la festa di San Giuseppe e le tante attività culturali e fieristiche ad essa connesse. Chi lavora per strada è ancora più esposto alle situazioni imprevedibili del tempo e ancora con più attenzione istituzioni e singoli siamo chiamati ad uno sguardo e a una vicinanza sincera, amorevole e partecipata.

L’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano assicura la sua preghiera per quanti sono ospiti nella nostra città ed hanno subito danni invocando l’intercessione di San Giuseppe paziente e silenzioso artigiano e provvido custode della Santa Famiglia e che mai, anche nelle difficoltà, si è perso d’animo.