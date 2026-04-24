L’attore, regista e produttore cosentino ospite del Polo Scolastico: dialogo con il prof. Bornino tra teatro, cinema e radici calabresi

Il racconto di una vita artistica costruita tra teatro, cinema, sperimentazione e fedeltà alle proprie radici ha attraversato ieri mattina il Polo Scolastico di Amantea, dove studentesse e studenti hanno accolto con entusiasmo Max Mazzotta, una delle personalità più originali e riconoscibili della scena culturale calabrese. L’attore, regista e produttore cosentino è stato protagonista di un incontro intenso, condotto dal professor Giuseppe Bornino, docente di Filosofia e Storia dell’istituto, che ha permesso al pubblico di ripercorrere le tappe di una carriera fuori dagli schemi.

Non è stato un semplice appuntamento scolastico, ma un momento di confronto vivo tra generazioni, nel quale l’arte è diventata esperienza concreta, testimonianza e possibilità. Mazzotta ha parlato del proprio percorso con il tono di chi non separa mai il mestiere dalla visione del mondo, restituendo ai ragazzi il senso di una ricerca che passa attraverso il palcoscenico, lo schermo e la capacità di restare legati alla propria terra.

Max Mazzotta ospite del Polo Scolastico di Amantea

L’incontro del 23 aprile ha portato nella scuola di Amantea una figura che non ha bisogno di molte presentazioni. Max Mazzotta, allievo del maestro Strehler, ha costruito negli anni una parabola artistica ricca di esperienze, lavori e contaminazioni, imponendosi come uno degli interpreti più istrionici e riconoscibili del panorama culturale calabrese.

Nel dialogo con il professor Giuseppe Bornino, l’artista ha ripercorso le tappe principali della propria formazione e della propria carriera, partendo dai tempi del Piccolo di Milano fino ad arrivare ai giorni nostri. Un itinerario raccontato senza retorica, con la lucidità di chi conosce il valore dei tentativi, delle deviazioni, delle prove e perfino degli inciampi.

È emersa così una traiettoria mai lineare, fatta di continue sperimentazioni, di ricerca personale e di un’estetica capace di mescolare ironia, surrealtà e profondità, trasformando ogni esperienza artistica in una forma di lettura del presente.

Dal teatro al cinema, una carriera fuori dagli schemi

A parlare per Mazzotta sono i tanti lavori che ne hanno segnato il percorso. Dai palcoscenici di spettacoli come «Prove aperte» e «Vite di Ginius», fino alle cavalcate liberamente ispirate a Shakespeare e Aristofane, il suo nome si è legato nel tempo a un modo originale di intendere il teatro, capace di tenere insieme cultura alta, contaminazione popolare e una fortissima impronta personale.

Accanto al teatro, anche il cinema ha rappresentato un territorio importante della sua esperienza, con partecipazioni a film di grande successo e collaborazioni con registi come Renato De Maria, Marco Risi e, più recentemente, i fratelli Mainetti. Una presenza costante e riconoscibile, mai addomesticata, sempre fedele a quella cifra creativa che nel tempo è diventata il suo vero marchio di fabbrica.

Il fondatore di Libero Teatro, compagnia nata più di venticinque anni fa, ha raccontato agli studenti una carriera costruita non sull’adesione passiva ai modelli, ma sulla libertà di cercare un proprio linguaggio, un proprio modo di stare in scena e di raccontare il reale.

L’arte come libertà, sogno e trasformazione del presente

Uno dei passaggi più forti dell’incontro è stato proprio quello legato al significato profondo del teatro e del cinema. Nel racconto di Mazzotta, l’arte non appare come un semplice esercizio estetico, ma come un luogo in cui il presente, anche quando è difficile o doloroso, può essere sublimato, rielaborato e riconsegnato a una dimensione diversa.

È qui che entrano in gioco l’ironia davanti allo sfacelo e la surrealtà di fronte all’inaccettabile. Non come fuga dalla realtà, ma come strumento per attraversarla e trasformarla poeticamente. Il teatro e il cinema, in questa prospettiva, diventano spazi di libertà, di sogno, di immaginazione, luoghi in cui tutto può ancora accadere e in cui l’umano può essere interrogato, smontato e restituito con una verità più profonda.

Questo è il cuore del messaggio consegnato ai ragazzi: l’arte non serve a decorare il mondo, ma a comprenderlo meglio e, qualche volta, a salvarne almeno una parte.

Restare in Calabria e diventare artisti

Tra i temi più significativi emersi durante la mattinata c’è stato anche quello del rapporto con la Calabria. La vicenda di Max Mazzotta racconta infatti la possibilità di diventare un grande artista senza recidere il legame con la propria terra, anzi portandone in giro per l’Italia la parte migliore, più intelligente, più creativa.

Nel suo caso, la Calabria non è mai stata soltanto un punto di partenza, ma anche un luogo a cui tornare. Un ritorno che nel testo viene evocato attraverso l’immagine di Fiabeschi di Paz, figura simbolica di chi lascia il paese natio ma finisce, prima o poi, per farvi ritorno. Perché tornare, in fondo, può significare restituire qualcosa, riattivare energie, rinvigorire una terra che rischia di svuotarsi.

Ed è proprio qui che il racconto di Mazzotta assume un valore ulteriore: non solo quello di una carriera individuale di successo, ma quello di una testimonianza che prova a dire ai più giovani che il talento può nascere anche qui, che la provincia non è per forza un limite e che la creatività può diventare una forma di riscatto e di responsabilità.

Il ruolo della scuola secondo la dirigente Angela De Carlo

Su questo punto si è soffermata anche la dirigente scolastica Angela De Carlo, che ha sottolineato quanto sia prezioso, per una scuola, poter accogliere testimonianze di vita artistica così intense e autentiche.

La presenza di Mazzotta al Polo Scolastico di Amantea è stata letta come un’occasione educativa piena, capace di mostrare agli studenti che esistono percorsi possibili fondati sulla libertà creativa, sul lavoro, sul coraggio di sperimentare e sulla capacità di restare fedeli alla propria identità.

La scuola, in questa prospettiva, non è soltanto il luogo della formazione tradizionale, ma anche uno spazio in cui i racconti di vita possono trasformarsi in strumenti di ispirazione, di crescita e di apertura verso il futuro.