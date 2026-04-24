Lo spettacolo scritto e diretto da Carlo Buccirosso si terrà i prossimi 16 e 17 maggio. Il forfait a causa delle condizioni di salute di uno dei protagonisti

Lo spettacolo “Qualcosa è andato storto” in programma questa sera, venerdì 24 aprile e sabato 25 aprile, nell’ambito della Rassegna L’Altro Teatro, è stato rinviato a causa di un sopraggiunto problema di salute di uno dei protagonisti.

La commedia scritta e diretta da Carlo Buccirosso si terrà sabato 16 maggio 2026, alle ore 20.30, e domenica 17 maggio, alle ore 18.00. Insieme a Buccirosso salirà sul palco un affiatato cast composto da Elvira Zingone, Peppe Miale, Fiorella Zullo, Stefania Aluzzi, Matteo Tugnoli, Fabrizio Miano e Tilde De Spirito. I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per le nuove date (l’appuntamento del 24 aprile, alle ore 20:30, viene recuperato il 16 maggio alle ore 20:30; lo spettacolo del 25 aprile, alle ore 18:00, viene recuperato il 17 maggio alle ore 18:00.

Sarà comunque possibile richiedere il rimborso del prezzo del biglietto, comprensivo di diritti di prevendita, entro e non oltre il 30 aprile 2026, attraverso il circuito TicketOne ovvero presso i punti vendita dove sono stati acquistati i tagliandi.

Coloro che hanno effettuato l’acquisto tramite il sito o l’app TicketOne potranno richiedere il rimborso seguendo la procedura riportata al seguente link: https://www.rimborso.info Come da condizioni di vendita, non è rimborsabile alcun costo e/o spesa accessoria o personale. Per ottenere il rimborso è necessario essere in possesso di un titolo di accesso.