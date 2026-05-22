Diverse le zone della città che nei prossimi giorni saranno interessate dalle operazioni
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A causa delle condizioni meteo avverse, la disinfestazione degli insetti alati, prevista per la notte del 22 maggio, a partire dalle 00:01, è stata rinviata al 26 maggio. Le zone interessate dall’intervento sono le seguenti: Rende Centro, Nogiano, Coni Soprani, Coni Sottani, Silvi, Cassani, Malvitani, San Biase, Surdo, Pirelli, Petroni, Canalette, Saporito, Failla, Sant’Agostino, Difesa, Linze, Muscione, Sorbato, Roges, Campagnano, Marchesino, Commenda, Santa Rosa, Santa Chiara.