Un servizio che supera l'esame di scuole e famiglie e che guarda già ai miglioramenti per il prossimo anno scolastico. È il quadro emerso dall'incontro promosso dall'Amministrazione comunale di Rende per fare il punto sul servizio di refezione scolastica negli istituti comprensivi della città.

Alla riunione, ospitata nella Sala della Rappresentanza del Municipio, hanno partecipato l'assessore all'Istruzione Stefania Belvedere, la consigliera con delega all'Istruzione Marinella Castiglione, il responsabile dell'Ufficio Scuole Gianfranco Salerno, il rappresentante della società Mencadora Srl Francesco Cardamone, le dirigenti scolastiche, i docenti delegati dei plessi e una rappresentanza dei genitori.

Al centro dell'incontro il bilancio del servizio, che ogni giorno garantisce oltre 1.300 pasti agli studenti delle scuole cittadine. Il confronto, nato per raccogliere osservazioni, proposte e valutare eventuali criticità emerse durante l'anno scolastico, si è concluso con una valutazione ampiamente positiva.

Secondo quanto emerso nel corso della riunione, non sono state evidenziate problematiche significative e tutti i soggetti coinvolti hanno espresso soddisfazione per la qualità dei pasti e per l'organizzazione del servizio. Per il prossimo anno scolastico sono previste soltanto alcune limitate modifiche migliorative, già condivise tra Comune, scuole, famiglie e gestore.

Durante l'incontro è intervenuta anche l'assessore alle Attività Produttive Veronica Stellato, che ha illustrato una proposta finalizzata a rafforzare il legame tra il servizio mensa e il tessuto economico locale.

L'idea è quella di avviare una collaborazione con le attività commerciali di Rende per favorire l'utilizzo di prodotti tipici del territorio nella preparazione dei pasti. La proposta, concordata con l'assessore Belvedere, la consigliera Castiglione e il responsabile dell'Ufficio Scuole Gianfranco Salerno, sarà approfondita nei prossimi mesi con l'obiettivo di valorizzare le produzioni locali e la filiera corta.

La riunione si è conclusa in un clima di collaborazione tra tutti i partecipanti, con l'impegno a ritrovarsi all'inizio del nuovo anno scolastico per proseguire il percorso condiviso e consolidare gli standard qualitativi raggiunti dal servizio di refezione nelle scuole di Rende.