La prevenzione passa anche dalle abitudini quotidiane, dal rapporto con il cibo e dalla capacità di costruire stili di vita più equilibrati. È questo il filo conduttore del terzo appuntamento del Mese del Benessere, in programma giovedì 18 giugno a Cosenza.

Il ciclo di incontri sulla prevenzione, giunto alla quarta edizione, torna anche quest’anno su iniziativa dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso, grazie alla proposta dell’assessore alla Salute di Palazzo dei Bruzi, Maria Teresa De Marco.

Al centro della giornata ci saranno la nutrizione, il benessere psicofisico e il ruolo degli stili di vita sani nella tutela della salute individuale e collettiva.

Screening psico-nutrizionale in Piazza dei Bruzi

Il programma si aprirà alle 16.30 in Piazza dei Bruzi con uno screening di consulenza psico-nutrizionale curato dall’Associazione Adac. All’iniziativa parteciperanno la dottoressa Serena Vercillo, nutrizionista, e la dottoressa Giuseppina Augimeri, esperta in nutrizione clinica.

Lo screening rappresenta il primo momento operativo della giornata e punta ad avvicinare i cittadini ai temi della prevenzione, offrendo un’occasione di confronto diretto con professioniste del settore.

L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza sul rapporto tra alimentazione, salute e benessere, intercettando bisogni e domande che spesso riguardano non solo la dieta, ma anche l’equilibrio complessivo della persona.

A Palazzo dei Bruzi il convegno su nutrizione e benessere

Alle 17.30, nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi, si terrà il convegno dal titolo “La via del benessere: nutrizione e stili di vita in equilibrio”.

Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco Franz Caruso e dell’assessore alla Salute Maria Teresa De Marco. Interverranno Daniela Bonofiglio, presidente del Centro Sanitario dell’Università della Calabria; Elena Giardullo, referente per Cosenza del CFU Italia ODV; Maria Parise, presidente dell’ADAC; e Rachele Celebre, presidente del CSV.

Il confronto sarà moderato dalla dottoressa Sofia Vetere e vedrà la partecipazione di professionisti e rappresentanti del mondo sanitario, accademico e associativo.

Gli interventi degli esperti

Sul tema del convegno relazioneranno Daniela Bonofiglio, professoressa ordinaria del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione dell’Università della Calabria; l’endocrinologa e diabetologa Angela Mazza, specialista ambulatoriale dell’ASP di Cosenza; la neuropsichiatra infantile dell’ASP di Cosenza Erminia Mannarino; e la biologa nutrizionista Lorenza Siciliano, del Centro Medico BIO LIFE DCA.

I relatori saranno chiamati a tracciare un percorso di approfondimento sulla via del benessere, partendo da una corretta alimentazione e da abitudini capaci di incidere positivamente sulla salute.

Il tema non riguarda soltanto la prevenzione individuale. Una corretta educazione alimentare e stili di vita sani hanno infatti ricadute sulla collettività, perché contribuiscono a costruire comunità più attente, informate e consapevoli.

Il ruolo delle istituzioni nell’educazione alla salute

Il terzo appuntamento del Mese del Benessere conferma la scelta dell’Amministrazione comunale di Cosenza di puntare su iniziative pubbliche dedicate alla prevenzione. In questo percorso, il ruolo delle istituzioni diventa decisivo per diffondere una cultura della salute fondata su informazione, prossimità e partecipazione.

L’iniziativa promossa dall’assessore Maria Teresa De Marco si inserisce in questa visione: portare i temi della salute fuori dagli spazi specialistici e renderli accessibili alla cittadinanza attraverso incontri, screening e momenti di confronto.