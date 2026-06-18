«Date il meglio di voi stessi, con determinazione e responsabilità, ma senza rinunciare all’entusiasmo e alla fiducia che contraddistinguono la vostra età»

«Alle studentesse e agli studenti che oggi affrontano la prima prova della maturità desidero rivolgere il mio più sincero augurio. Vivete questa giornata con serenità, fiducia e consapevolezza del percorso che vi ha condotto fin qui”. È quanto afferma il sindaco Franz Caruso rivolgendo il proprio messaggio ai maturandi impegnati da oggi nelle prove conclusive del ciclo di studi superiori.

«La maturità rappresenta una tappa importante della vostra crescita personale e formativa – prosegue il sindaco Franz Caruso – un momento atteso, carico di emozioni e aspettative, che segna la conclusione di un percorso costruito con impegno, sacrificio e determinazione e, allo stesso tempo, apre le porte a nuove opportunità e nuove sfide. In questi anni siete stati accompagnati dai vostri docenti, che con professionalità, passione e dedizione hanno contribuito alla vostra formazione, e sostenuti dalle vostre famiglie, che hanno condiviso con voi ogni passo di questo cammino.

A loro va il mio ringraziamento per il ruolo fondamentale che svolgono nella crescita delle nuove generazioni. A voi giovani, invece, rivolgo l’invito ad affrontare queste prove senza timori, facendo affidamento sulle conoscenze acquisite, sul lavoro svolto e sulle capacità che avete saputo sviluppare nel corso degli anni. La maturità non è soltanto un esame, ma un’esperienza di vita che conserverete nella memoria come uno dei passaggi più significativi del vostro percorso.

Date il meglio di voi stessi, con determinazione e responsabilità, ma senza rinunciare all’entusiasmo e alla fiducia che contraddistinguono la vostra età. Continuate a credere nei vostri sogni, a coltivare le vostre aspirazioni e a guardare al futuro con coraggio e ottimismo”. “A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città . conclude Franz Caruso - rivolgo il mio più caloroso in bocca al lupo a tutte le studentesse e a tutti gli studenti impegnati nella maturità 2026. Questo è il vostro momento: vivetelo con orgoglio, consapevolezza e la gioia di chi si appresta a scrivere una nuova e importante pagina della propria vita».