Temporali principalmente in montagna e nelle aree interne. Migliorerà a partire dal tardo pomeriggio. Temperature fino a 38 gradi
Tutti gli articoli di Società
PHOTO
L’instabilità pomeridiana continua ad interessare la Calabria come già ieri ha segnalato il Meteo Cosenza. Negli ultimi giorni infatti violenti temporali si sono sviluppati nelle aree montuose e in particolare sulla Sila e sul Pollino con precipitazioni localmente intense e accompagnate da grandine.
Durante la giornata di oggi avremo ancora condizioni meteorologiche stabili al mattino su tutta la Calabria e con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio si avrà un consueto aumento della nuvolosità nelle aree montuose con lo sviluppo di temporali su Sila, Pollino e Serre, nel corso del pomeriggio stesso i fenomeni potranno sconfinare fin verso le aree interne del Cosentino e Catanzarese raggiungendo localmente anche le coste. Migliorerà ovunque a partire dal tardo pomeriggio.
Le temperature non subiranno particolari variazioni con valori intorno ai 34-35°C lungo le coste e con punte fino ai 38°C nelle aree interne specie del Cosentino e Crotonese. In merito alle piogge previste il dipartimento di protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta gialla su tutto il territorio regionale. Continuate a seguire il Meteo Cosenza per altre informazioni nelle prossime ore.