L’instabilità pomeridiana continua ad interessare la Calabria come già ieri ha segnalato il Meteo Cosenza. Negli ultimi giorni infatti violenti temporali si sono sviluppati nelle aree montuose e in particolare sulla Sila e sul Pollino con precipitazioni localmente intense e accompagnate da grandine.

Durante la giornata di oggi avremo ancora condizioni meteorologiche stabili al mattino su tutta la Calabria e con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio si avrà un consueto aumento della nuvolosità nelle aree montuose con lo sviluppo di temporali su Sila, Pollino e Serre, nel corso del pomeriggio stesso i fenomeni potranno sconfinare fin verso le aree interne del Cosentino e Catanzarese raggiungendo localmente anche le coste. Migliorerà ovunque a partire dal tardo pomeriggio.

Le temperature non subiranno particolari variazioni con valori intorno ai 34-35°C lungo le coste e con punte fino ai 38°C nelle aree interne specie del Cosentino e Crotonese. In merito alle piogge previste il dipartimento di protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta gialla su tutto il territorio regionale. Continuate a seguire il Meteo Cosenza per altre informazioni nelle prossime ore.