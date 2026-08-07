L’amministrazione comunale di Belvedere Marittimo prosegue nell’azione di programmazione e nel reperimento di risorse finanziarie sovracomunali, uno strumento fondamentale per garantire lo sviluppo e l’ammodernamento del territorio senza incidere sui volumi delle casse comunali.

Nell’ambito di questa virtuosa attività di intercettazione di fondi pubblici, l’Ente ha ottenuto il via libera per due importanti interventi volti alla trasformazione degli edifici pubblici in strutture NZEB (Nearly Zero Energy Building, edifici a energia quasi zero).

Il primo finanziamento

Il primo finanziamento, relativo all’accoglimento della richiesta di prenotazione degli incentivi del Conto Termico per la scuola media situata in Via Vincenzo Nocito, ammonta a un importo complessivo di 1.176.995,70 euro, destinati ai lavori di riqualificazione energetica e alla redazione della diagnosi e dell'attestazione di prestazione energetica.

Il secondo finanziamento

Il secondo intervento riguarda il Palazzetto dello Sport di Via degli Svevi, per il quale, in sinergia con il contributo già ottenuto dal bando Sport e Periferie pari a 1.500.000,00 euro, è stato approvato l'ulteriore incentivo dal Conto Termico GSE pari a 324.534,60 euro (corrispondente al 15% del finanziamento inizialmente previsto a carico dell'Ente), assicurando così la totale copertura economica dell’opera. Un risultato centrato senza ricorrere a risorse di bilancio comunale.

Premiato il lavoro di squadra

L’amministrazione comunale, il sindaco Vincenzo Cascini e il vicesindaco Francesca Impieri, nell'esprimere soddisfazione per l'importante doppio traguardo raggiunto, hanno inteso dichiarare: «L'ottenimento di questi finanziamenti premia il lavoro di squadra e la capacità progettuale della nostra amministrazione. Continuiamo su questo cammino di crescita, con la consapevolezza che la buona programmazione è la strada percorribile per dare a Belvedere Marittimo lo sviluppo e l'attenzione che merita. Desideriamo inoltre rivolgere un sentito ringraziamento agli uffici comunali per l'impegno e il prezioso lavoro svolto nel seguire tutto l'iter».