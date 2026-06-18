Dopo i temporali su Sila e Pollino, l’anticiclone riporta sole e temperature in aumento: picchi fino a 36-38 gradi nelle aree interne

Mentre il Nord Italia è alle prese con l’inizio di una nuova e intensa ondata di caldo, sul territorio Cosentino e sull’intera Regione continua l’affluire delle correnti più fresche in quota. Tra martedì e la giornata di ieri infatti l’arrivo di tali correnti ha causato la formazione di violenti temporali nelle aree montuose e in particolare su quelle della Sila Grande e del Pollino con precipitazioni che si sono rivelate localmente intense e accompagnate da grandinate.

L’anticiclone però inizierà già da oggi a rinforzarsi. Come detto la nuova ondata di caldo interesserà soprattutto le aree centro-settentrionale dell’Italia ma le temperature subiranno un generale rialzo anche sul territorio Cosentino. In particolare dal weekend sono previsti valori di circa 18-20°C alla quota standard di 1500 m e ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure il termometro raggiungerà facilmente i 30-32°C specie lungo le aree Joniche con qualche grado in meno sul comparto Tirrenico ma con umidità più elevata.

Picchi più elevati però si registreranno nelle aree più interne dove il termometro raggiungerà valori intorno ai 36-38°C sulla Valle del Crati e la Piana di Sibari (tra cui Torano, Tarsia, Bisignano, Roggiano e aree limitrofe). Il tutto accompagnato da bel tempo ovunque ad eccezione di qualche nube più compatta nelle ore pomeridiane sui monti ma senza rischio di precipitazioni.

Ribadiamo comunque che tali temperature sono leggermente al di sopra delle medie del periodo e che dunque il termometro, ad oggi, non registra nessun eccesso significativo.