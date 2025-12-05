I termometri raggiungeranno valori massimi che saranno compresi tra i 14°C e i 17°C lungo le coste e i venti si predisporranno da ovest con intensità moderata

Il maltempo che ha apportato diversi disagi sulla Calabria Jonica a causa del vortice ciclonico nord africano è ormai un lontano ricordo. Quest’ultimo infatti si è ormai allontanato verso nord dando spazio a correnti più occidentali, con le ultime note instabili su parte del territorio bruzio. Vediamo nel dettaglio il Meteo Cosenza cosa segnala.

Previsioni meteo Cosenza per venerdì

Nel dettaglio nella giornata di oggi avremo condizioni meteorologiche variabili su gran parte del territorio con nubi sparse; tali nubi saranno più compatte lungo le aree Tirreniche dove non sono da escludere locali deboli piovaschi in particolare lungo le coste. Nel pomeriggio/sera si avranno maggiori schiarite ovunque con cieli che si manterranno perlopiù poco nuvolosi.

Le temperature non subiranno particolari variazioni con valori massimi che saranno compresi tra i 14°C e i 17°C lungo le coste e i venti si predisporranno da ovest con intensità moderata. Continuate a seguirci per nuovi aggiornamenti sul Meteo Cosenza e sulle condizioni del tempo.