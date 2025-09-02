La giornata di oggi è iniziata con tempo stabile, ma le temperature risultano in aumento su tutta la regione e la colonnina di mercurio salirà

La coda di una perturbazione raggiungerà la nostra regione apportando qualche debole piovasco specie lungo i versanti Tirrenici e un notevole rinforzo dei venti. Ecco le previsioni meteo Cosenza dettagliate per la giornata di oggi, martedì 2 settembre. Da segnalare che il caldo è in aumento e raggiungerà dei valori interessanti.

Previsioni meteo Cosenza per martedì 2 settembre

La giornata di oggi è iniziata con una mattinata caratterizzata da tempo stabile su tutta la regione con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio nubi in generale aumento dove non sono da escludere locali piovaschi lungo i settori Tirrenici mentre altrove i cieli si manterranno perlopiù poco nuvolosi. Tra la serata e la nottata si avrà un ulteriore aumento della nuvolosità con piovaschi sparsi sulle aree Tirreniche del Cosentino, Lametino e tra Vibonese e Reggino con possibile interessamento delle relative aree interne. Non sono da escludere locali piogge anche lungo i versanti Jonici specie Reggini e catanzaresi mentre altrove il tempo rimarrà stabile.

Meteo Cosenza segnala anche che le temperature sono previste in aumento ovunque e oltre i 30°C a causa di un richiamo di aria molto calda dai quadranti meridionali causati proprio dall'avvicinarsi della perturbazione. In concomitanza avremo un generale rinforzo dei venti a partire dal pomeriggio con raffiche che potranno risultare forti specie lungo i versanti Jonici soggetti ai venti di caduta tra cui il Catanzarese e il Reggino.