Al Sud Italia e sulla nostra Regione è in arrivo aria molto umida dai quadranti meridionali che apporterà giornate prettamente uggiose e nuvolose

Dopo l'arrivo di aria molto fresca per il periodo sulla Calabria con temperature che hanno raggiunto valori al di sotto degli 0°C nelle aree montuose, la primavera sta piano piano prendendo possesso del Sud Italia. Come segnala il Meteo Cosenza, forse anche qualcosa in più della primavera.

In queste ore infatti una vasta area di bassa pressione a ridosso della Spagna sta causando piogge sparse lungo le aree centro-settentrionali della Penisola con precipitazioni localmente intense specie lungo le aree Tirreniche. Di conseguenza al Sud Italia e sulla nostra Regione è in arrivo aria molto umida dai quadranti meridionali che apporterà giornate prettamente uggiose e nuvolose su gran parte della Calabria accompagnate da pulviscolo desertico che renderanno i cieli giallognoli. In questa fase non sono da escludere brevi e deboli pioviggini specie nelle aree interne e Tirreniche con precipitazioni che risulteranno sporche.

Meteo Cosenza, possibile prima fiammata africana

Tale situazione resterà immutata fino al weekend: da domenica 10 maggio infatti gli ultimi aggiornamenti meteorologici indicano la possibilità di un generale aumento delle temperature su tutta la Regione con valori che potranno raggiungere i 20°C alla quota di 1500 m e determinando così la prima fiammata calda africana della stagione. Ma di questo ne riparleremo nei prossimi appuntamenti con il Meteo Cosenza.