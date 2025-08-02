La giovane di Cassano allo Ionio incoronata Miss Capitale della Sila 2025. Prossime tappe oggi e domani fra Sibari e Locri

San Giovanni in Fiore ha ospitato la decima selezione di Miss Italia Calabria, che ha incoronato Manuela Pugliese di Cassano allo Ionio come Miss Capitale della Sila 2025. La vittoria le consente l’accesso alle prefinali nazionali del concorso. L’evento, organizzato da Carli Fashion Agency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, ha visto la partecipazione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rosaria Succurro e dal vicesindaco Salvatore Cocchiero.

La serata, diretta artisticamente da Linda Suriano e condotta insieme a Larissa Volpentesta, ha alternato momenti di spettacolo e musica con le coreografie di Lia Molinaro e la sfilata in total gold dell’Accademia New Style di Franca Trozzo. Sul palco anche la band “I Freschi di zona”. Cocchiero ha sottolineato: «Eventi come questo sono fondamentali per la promozione del territorio». Per Francesco Lico di LoricaLy «la bellezza può davvero salvare il mondo».

La giuria, composta da rappresentanti del mondo della moda, dello spettacolo e dell’amministrazione locale, ha decretato la vincitrice. «Sono orgogliosa e ancora incredula per aver conquistato la prima fascia regionale di Miss Italia Calabria» ha dichiarato Pugliese, ringraziando organizzatori, famiglia e fidanzato. Le prossime selezioni si terranno oggi a Marina di Sibari e il domani a Locri.