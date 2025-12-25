I "Missionari della Via" e le "Missionarie della Via" (MdV) continuano a essere un punto di riferimento nella nuova evangelizzazione e nel servizio agli ultimi, portando il Vangelo con semplicità e prontezza in ogni ambiente, in particolare nelle "periferie" esistenziali e geografiche

La Comunità Religiosa dei Missionari e delle Missionarie della Via è nata dal carisma di fra' Faustino, fra' Umile e suor Chiara a Lamezia Terme, facendo con espressa ispirazione alle prime comunità cristiane denominate proprio così. Ma ancor di più, segnatamente, “via” intesa liturgicamente come “Via di Cristo”, seguendo i passi di Gesù sulla strada. La spiritualità della comunità e primariamente evangelica e il fondatore è sempre e solo Gesù.

A tale ispirazione è di esempio l’esperienza dei Santi Pietro e Paolo per l’amore alla Chiesa e lo zelo missionario; di San Francesco d’Assisi per la vita povera e Santa Teresa di Lisieux, capace di tracciare la “piccola via” per seuire il Signore con semplicità e amore confidente.

La comunità è focalizzata sull'annuncio del Vangelo ai "più lontani" e sulla formazione di cristiani autentici che siano a loro volta testimoni attivi della fede nella vita di tutti i giorni. La missione centrale è incarnare la chiamata universale del cristiano a "uscire fuori" dalle proprie sicurezze per portare un annuncio gioioso, come sottolineato dal magistero di Papa Francesco. Il loro approccio valorizza sia l'attività dei consacrati che l'impegno dei laici, che condividono la spiritualità e supportano le opere attraverso la Comunità Missionaria della Via (CmdV).

Le attività dei Missionari della Via si radicano profondamente nella preghiera e nella meditazione del Vangelo, come si evince dalla diffusione della Via del Vangelo e dalle riflessioni pubblicate online, spesso curate da fra' Umile. Questi momenti di spiritualità non sono fini a sé stessi, ma servono a nutrire la missione concreta e disarmata che li caratterizza attraverso l’annuncio della Pace dove sono chiamati a essere operatori di pace, diffondendo la bontà e opponendosi al male non con la forza, ma con la testimonianza di una vita pacificata e in preghiera.

Attraverso il Focus sull'Umiltà e sulla Povertà, il loro insegnamento insiste sull'importanza dell'umiltà come disposizione del cuore che permette il dialogo con Dio e la compassione verso il prossimo. L'umiltà è vista come il varco attraverso cui l'infinito si avvicina. Oltre alle attività specifiche della comunità, nella Missione Quotidiana i missionari e le missionarie si impegnano a formare laici (CmdV) che siano capaci di evangelizzare nel proprio contesto quotidiano, testimoniando il "miracolo di una vita nuova" a contatto con Cristo. Oltre al carisma fondativo incentrato sull'evangelizzazione e l'uscita verso le periferie, i Missionari della Via (MdV) hanno consolidato la loro struttura e la loro presenza, ricevendo pieno riconoscimento ecclesiastico.

La comunità religiosa dei Missionari della Via (MdV), nato dall'esperienza e dalla spiritualità promossa dai fondatori, è stato ufficialmente eretto come Associazione Pubblica di Fedeli in Itinere. Questo passaggio è fondamentale, in quanto segna la piena integrazione e l'approvazione formale da parte della Chiesa. La comunità comprende i Missionari della Via (Frati) e le Missionarie della Via (Suore), che condividono il medesimo carisma e missione, operando in coordinamento nelle diverse sedi, e la Comunità Laica (CmdV), che, come accennato, accoglie i laici (singoli, famiglie) che scelgono di vivere la spiritualità dell'Istituto nel mondo, contribuendo alle opere di evangelizzazione e carità.

Fratelli e sorelle vivono la stessa regola ma in abitazioni distinte. Condividono alcuni momenti di preghiera, di vita comune e di missione. Oltre ai voti di obbedienza, povertà e castità, che designano la vita totalmente donata, il carisma richiede un quarto voto particolare, cioè quello di conformazione a “Cristo Verità nella Carità”.

L'attività dei MdV non è circoscritta alla sola Calabria ma si è diffusa in diverse regioni italiane, spesso su invito dei parroci locali che ne apprezzano il fervore missionario e la capacità di raggiungere i giovani. La comunità è particolarmente attiva nell’evangelizzazione e nella cura dei giovani, organizzando ritiri spirituali e momenti di formazione per i giovani. L'obiettivo è aiutarli a discernere la propria vocazione e a vivere una fede autentica e impegnata.

Negli anni la presenza dei Missionari e delle Missionarie si è diffusa in diverse regioni servendo parrocchie, centri di spiritualità e case di accoglienza, soprattutto in Campania e Calabria mentre in Piemonte opera la Comunità dei Laici. I MdV hanno compreso l'importanza dei moderni mezzi di comunicazione per l'annuncio del Vangelo. In modo sobrio e ponderato, sono attivi sulle piattaforme digitali, in particolare su YouTube, dove fra' Umile e altri membri della comunità condividono regolarmente Commenti al Vangelo con Approfondimenti sulle letture liturgiche, noti per la loro semplicità e l'applicabilità alla vita di tutti i giorni, catechesi e meditazioni su temi specifici della fede e della spiritualità, e storie di conversione e testimonianze di fede che riflettono l'efficacia del loro approccio missionario. Questo utilizzo dei media li rende molto accessibili, specialmente ai giovani, in linea con l'esigenza di una Chiesa "in uscita" che utilizzi tutti gli strumenti disponibili per l'annuncio.

La vita della Comunità è riassunta dal motto: pregare, lavorare e annunciare il Vangelo. Le giornate sono scandite dalla preghiera, dal lavoro manuale, dalla formazione spirituale e dall’annuncio di Gesù, dediti all’evangelizzazione nelle sue svariate forme: evangelizzazione di strada, predicazioni, missioni popolari, incontri di spiritualità, formazione di comunità. La storia recente dei Missionari e delle Missionarie della Via è segnata da un importante percorso di istituzionalizzazione che ha consolidato la loro missione all'interno della Chiesa Cattolica. Questo riconoscimento attesta l'autenticità del loro carisma e la piena accettazione della comunità all'interno della struttura ecclesiastica, permettendo loro di crescere e inviare i propri membri in missione in altre diocesi, sempre con l'approvazione dell'Ordinario locale.

In linea con il loro mandato di "missionari della via," la comunità è cresciuta e si è diffusa al di fuori della diocesi di fondazione, stabilendo diverse case e centri di missione in Italia. La loro presenza è documentata e attiva in diverse località, in particolare al Santuario Madonna della Catena della Diocesi di Cassano all'Ionio, casa madre, dove dal gennaio 2025 la comunità ha sviluppato una presenza e attività pastorale diventando un riferimento un importante punto di riferimento e di formazione. I Missionari e le Missionarie della Via sono in costante crescita. Le loro attività (come la diffusione di omelie e ritiri) raggiungono i fedeli, spesso con missioni di evangelizzazione in diverse diocesi italiane (come nel caso di alcune Missioni a Chivasso, in Piemonte, o altre attività nel sud Italia.

In sintesi, i Missionari e le Missionarie della Via sono una realtà in espansione, con una base solida in Calabria e una crescente attività missionaria che si estende in diverse diocesi d'Italia, focalizzata sull'evangelizzazione e l'assistenza agli ultimi, in particolare attraverso la formazione dei giovani e l'utilizzo dei media digitali.