Non soltanto un ricordo, ma un modo per trasformare l’assenza in qualcosa che continui a generare luce. Nasce a Cosenza il Premio Cavern “Francesca Marchese”, un riconoscimento che ogni anno verrà assegnato a chi saprà distinguersi “brillando” attraverso l’arte, la sensibilità umana e la capacità di lasciare un segno autentico nelle vite degli altri. Proprio come faceva lei, Francesca, che il destino ha strappato via alla vita lo scorso 19 marzo lasciando le tantissime persone con cui aveva lavorato, che aveva artisticamente formato e che aveva amato, con una voragine nel cuore.

Il premio verrà presentato ufficialmente il prossimo 30 maggio, giorno del compleanno di Francesca, alle ore 19 al Cavern Club, nel corso della serata dal titolo “Più forte della mancanza”, dedicata alla regista, attrice, drammaturga e casting manager di film importanti.

L’evento nasce come uno spazio di condivisione emotiva e collettiva per tutte le persone che hanno conosciuto Francesca, incrociato il suo cammino o semplicemente custodito con lei un frammento di vita, un dialogo, un’emozione. Sarà anche una serata attraversata da racconti, musica, memoria e presenza umana, nel tentativo di restituire il senso profondo lasciato dall’artista nella comunità che la circondava.

Al Cavern Club si ritroveranno amici, artisti, conoscenti e persone che hanno condiviso con Francesca pezzi di strada, dentro una serata che vuole trasformare il ricordo in un gesto vivo, collettivo e generativo. Perché alcune presenze, anche quando mancano, continuano a illuminare gli altri. E Francesca resterà per sempre una stella danzante.