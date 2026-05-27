L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Piave e via Montesanto. Sul posto 118 e Polizia municipale

Traffico rallentato e momenti di tensione questa mattina nel centro di Cosenza, dove un incidente stradale ha coinvolto due automobili e uno scooter all’incrocio tra via Piave e via Montesanto, uno dei punti più trafficati della viabilità urbana cittadina.

Secondo le prime ricostruzioni, nell’impatto il mezzo a due ruote sarebbe finito sull’asfalto. Ad avere la peggio il conducente dello scooter, soccorso dai sanitari del 118 intervenuti rapidamente sul posto.

Il centauro è stato trasferito all’Ospedale Annunziata per gli accertamenti del caso e le cure necessarie. Al momento non sono state rese note le sue condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi utili a chiarire l’esatta dinamica dello scontro e a gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso.

L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione soprattutto lungo via Montesanto, con traffico congestionato per diversi minuti nel cuore della città.