Ordinanza della Polizia Locale di Rende: deviazioni temporanee, percorsi alternativi e limite di velocità a 20 km/h

Partono le modifiche temporanee alla viabilità di Quattromiglia per consentire la realizzazione della nuova rotatoria tra via Volta, via Nobile e via Leonardo Da Vinci. Il provvedimento è stato disposto con l’ordinanza numero 182 del 25 giugno 2026, firmata dal comandante della Polizia Locale di Rende, e resterà in vigore fino alla conclusione degli interventi strutturali.

Le modifiche sono necessarie per garantire la sicurezza nell’area di cantiere e la continuità dei flussi di traffico durante i lavori avviati dalla ditta Calabria Calcestruzzi.

Viabilità modificata a Quattromiglia

L’ordinanza prevede nuovi obblighi di direzione e percorsi alternativi per i veicoli che attraversano l’area interessata dai lavori. In prossimità del cantiere sarà inoltre in vigore il limite di velocità ridotto a 20 chilometri orari.

Per chi proviene da via U. Nobile ed è diretto verso sud, quindi verso Quattromiglia, Cosenza, lo svincolo A2 o il Poliambulatorio, è previsto l’obbligo di svoltare a destra, in direzione nord, su via L. Da Vinci. I veicoli dovranno proseguire fino alla rotatoria di via C. Colombo, effettuare l’inversione di marcia e poi riprendere la direzione sud.

Stessa impostazione per chi proviene da via A. Volta ed è diretto verso sud: in questo caso è obbligatorio proseguire diritto verso nord su via L. Da Vinci, raggiungere la rotatoria di via C. Colombo e da lì invertire la marcia per tornare verso sud.

Resta invece invariata la viabilità ordinaria per chi da via A. Volta deve raggiungere via U. Nobile, in direzione della zona industriale.

Percorsi dedicati ai mezzi pesanti

L’ordinanza disciplina anche il transito dei mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate, diretti verso la zona industriale. Per i veicoli pesanti provenienti da nord, quindi da via C. Colombo, è previsto l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con località Cancello Magdalone, per immettersi sull’itinerario alternativo.

I mezzi pesanti provenienti dallo svincolo A2, attraverso via E. Maiorana, dovranno invece immettersi nella rotatoria di via C. Colombo e svoltare in direzione nord sul tratto “B” di Viale Parco.

Le disposizioni sono entrate in vigore dalle 7 del 25 giugno 2026 e resteranno valide fino al completamento dei lavori e all’apertura ufficiale della nuova rotatoria.