Il giovane di Praia a Mare, subacqueo e alpinista, ha compiuto imprese memorabili nello sport, come la scalata del monte turco Ararat. Porterà la fiamma olimpica il prossimo 20 dicembre. Intanto, arrivano le congratulazioni dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonino De Lorenzo

«Siamo immensamente orgogliosi di condividere con tutta la comunità un traguardo straordinario raggiunto dal nostro concittadino Francesco Lagatta. Il 20 Dicembre, Francesco avrà l'onore di essere un tedoforo e portare la fiaccola olimpica dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026! Un momento di grande emozione che porta l'orgoglio del nostro paese». È l’annuncio apparso poche ore fa sulla pagina del Comune di Praia a Mare, guidato dal sindaco Antonino De Lorenzo.

L’onore di un’intera città

«L'Amministrazione Comunale di Praia a Mare, e in particolare il Consigliere delegato allo Sport, Giuseppe Cetraro, si congratulano vivamente con Francesco per questa prestigiosa convocazione – prosegue il post - . La sua dedizione e il suo percorso nello sport sono un esempio e un'ispirazione per tutti i nostri giovani. Grazie, Francesco, per l'onore che porti alla nostra città!».

La fiamma dell’orgoglio

«Per me non è solo una corsa – ha commentato Lagatta, sportivo molto noto nel territorio, protagonista di imprese memorabili -. È il peso leggero e potente dei sogni, delle rinunce, delle vittorie e delle cadute che hanno costruito il mio percorso. È il simbolo di ciò che lo sport mi ha dato: forza, disciplina, gratitudine.

Pensare di stringere quella fiamma tra le mani mi riempie di emozione e orgoglio. La porterò con tutto il cuore, per chi ha creduto in me e per il ragazzo che ero – ha concluso -, che sognava senza sapere dove sarebbe arrivato».

C’è anche Tonino Imperio

C’è un altro tedoforo della Riviera dei Cedri. Si tratta di Antonio Imperio, Tonino per gli amici, originario di Tortora e residente a Perugia, che ha portato la fiaccola olimpica nella terza tappa, nel tragitto dal Lazio all’Umbria. Oggi il giovane tortorese pratica l’atletica leggera, ma in passato è stato protagonista della pallavolo italiana, prima come atleta della Spes Volley Praia di Mare, poi in diverse squadre umbre.

La Fiamma Olimpica, partita lo scorso 26 novembre, sta attraversando l’Italia per “accendere” le olimpiadi di Milano – Cortina 2026.