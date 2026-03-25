L’evento si preannuncia esclusivo e ricco di stile, destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per il panorama moda e lifestyle del territorio

Il prossimo 28 marzo 2026, a partire dalle ore 11, la modella Ortensia Imbrogno sarà protagonista, in qualità di brand ambassador, dell’evento di inaugurazione della nuova boutique firmata Silvian Heach, in programma a Rossano. L’evento si preannuncia esclusivo e ricco di stile, destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per il panorama moda e lifestyle del territorio, attirando appassionati, professionisti del settore e ospiti d’eccezione.

La presenza di Ortensia Imbrogno conferma il suo crescente posizionamento nel mondo fashion e consolida ulteriormente il rapporto professionale con Arav Group – Fashion Excellence, realtà di rilievo internazionale nel settore. L’inaugurazione rappresenta non solo un momento celebrativo per il nuovo progetto firmato Silvian Heach, ma anche un’importante occasione di networking e visibilità per il brand e per tutti i protagonisti coinvolti.

Con questa partecipazione, Ortensia Imbrogno rafforza la propria immagine come volto di riferimento per brand ed eventi di prestigio, proiettandosi verso nuove opportunità nel panorama internazionale. Ingresso dalle ore 11 – Rossano.