Nel cuore del Santuario di San Francesco di Paola sta per andare in scena un appuntamento che unisce devozione, arte e identità calabrese. Sabato 13 dicembre, alle 17.30, il Salone Conferenze ospiterà la prima edizione di “Sotto il Cielo di Frate Francesco – Premio San Francesco di Paola 2025”, un evento carico di attesa e caratterizzato da un forte valore simbolico per il territorio. L’iniziativa nasce dalla visione creativa del fashion designer Claudio Greco e dal sostegno di Lob & Partners Studio Vircillo, trovando pieno abbraccio nella spiritualità dei Frati Minimi.

Alla conduzione ci sarà il volto noto di Rai2, la giornalista Marzia Roncacci, chiamata a raccontare una serata che intreccerà moda, musica e spettacolo nella cornice mistica del Santuario dedicato al Patrono della Calabria. Il messaggio che attraversa l’intero progetto è chiaro: aprire il Santuario al dialogo e diffondere, attraverso il linguaggio dell’arte, un segnale forte di pace e amore nel nome di San Francesco di Paola. Un richiamo che assume un valore ancora più profondo in un periodo segnato da tensioni internazionali e fragilità sociali.

Al centro della cerimonia ci sarà la consegna del Premio San Francesco di Paola, realizzato dal Maestro orafo Michele Affidato, simbolo di eccellenza artigianale e devozione. Il riconoscimento è destinato a personalità calabresi che, grazie al talento, alla determinazione e alla forza d’animo – qualità radicate nell’identità della regione – sono riuscite a realizzare i propri sogni, incarnando al tempo stesso i valori universali del Santo. Questa prima edizione vuole così inaugurare un percorso culturale che unisce territorio, spiritualità e creatività, celebrando chi porta alto il nome della Calabria nel mondo. Un ponte ideale tra tradizione e contemporaneità, nel segno di San Francesco di Paola.