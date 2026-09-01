Ripartire dalle persone che frequentano quotidianamente il Parco Emilio Morrone per individuare esigenze e possibili interventi. È questo l’obiettivo della nuova fase di attività promossa a Cosenza da Social Builders APS, l’associazione presieduta da Claudio Filice.

Cittadini e utenti del parco potranno inviare segnalazioni, idee e proposte attraverso un questionario online. Il modulo sarà disponibile sui canali social dell’associazione e nel gruppo digitale della comunità legata all’area verde, che conta attualmente circa cento membri secondo i dati comunicati da Social Builders.

Il percorso condiviso con il Comune di Cosenza

L’iniziativa si inserisce nel Patto di collaborazione sottoscritto il 10 giugno 2026 tra Social Builders e il Comune di Cosenza per la cura, la valorizzazione e l’animazione sociale del Parco Emilio Morrone.

L’accordo, illustrato sul portale istituzionale di Palazzo dei Bruzi, prevede un modello di gestione condivisa fondato sulla partecipazione civica. L’obiettivo non riguarda soltanto la manutenzione, ma anche la realizzazione di attività sociali, educative, culturali e ricreative.

«Sono molto contento della fiducia che è stata data a Social Builders attraverso il Patto di collaborazione con il Comune di Cosenza. È una fiducia che vogliamo tradurre in responsabilità e in risultati concreti: su questa scia c’è la volontà di produrre effetti positivi e misurabili sul parco e sul quartiere, continuando quel percorso di valorizzazione della provincia e della Calabria che abbiamo avviato quasi un anno fa», dichiara Claudio Filice.

Un questionario per scegliere gli interventi

Social Builders intende evitare una programmazione definita senza il coinvolgimento degli utenti. Le indicazioni raccolte attraverso il questionario saranno esaminate per comprendere quali necessità siano maggiormente condivise e quali proposte possano essere sviluppate concretamente.

Tra le ipotesi avanzate figurano nuove installazioni all’interno del parco e la creazione di uno sgambatoio per cani. Si tratta, allo stato, di proposte ancora da valutare e non di opere già approvate o finanziate.

Proseguirà inoltre la raccolta delle firme per chiedere l’installazione di nuovi cestini. L’iniziativa nasce dalle segnalazioni ricevute da chi frequenta l’area e punta a migliorare pulizia e fruibilità degli spazi.

Quasi un anno di attività

La nuova fase arriva mentre Social Builders si avvicina al primo anniversario dalla propria costituzione, avvenuta il 30 ottobre 2025. Nel corso dei primi mesi l’associazione ha promosso attività di volontariato, iniziative ambientali e appuntamenti dedicati alla socialità.

Al Parco Emilio Morrone è stato organizzato anche “Fantasy Builders”, evento ludico e culturale inserito nel percorso previsto dal Patto. Il Comune lo ha presentato come un appuntamento non isolato, ma parte di una programmazione più ampia dedicata alla valorizzazione dello spazio pubblico.

Come partecipare

I cittadini potranno contribuire compilando il questionario, aderendo all’associazione attraverso il tesseramento o mettendo a disposizione tempo e competenze. Le informazioni sono disponibili sui canali social e sul sito di Social Builders.